Harald Martenstein Über Islamkritik und geschlossene Weltbilder

An diesem Thema komme ich nicht vorbei. Bücher von mir erscheinen in dem gleichen Verlagshaus, in dem auch die früheren Bücher von Thilo Sarrazin verlegt wurden, Random House. Das jüngste Buch, über den Islam, Titel: Feindliche Übernahme, konnte dort nicht so erscheinen, wie Sarrazin es geschrieben hat. Der Hauptvorwurf des Verlags, nachzulesen in dem ZEIT-Artikel meines Kollegen Adam Soboczynski: Das Buch "könnte antimuslimische Ressentiments verstärken". Das Buch ist jetzt in einem anderen Verlag erschienen, der ein konservatives Profil hat. Lesen konnte ich es noch nicht, aber mir geht es ums Grundsätzliche.

