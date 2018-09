Die großen Fragen der Liebe Passen sie nur im Sommer zusammen?

Die Frage: Georg und Hanna sind ein junges Paar, diesen Sommer sind sie zusammengezogen. Weil die Nächte immer so warm waren, konnten sie sich gut darauf einigen, bei offenem Fenster zu schlafen. Normalerweise friert Georg schnell, und nun, da es wieder kälter wird, diskutieren die beiden darüber, ob das Fenster nun auf oder zu bleiben soll. Hanna liebt es, die kühle Nachtluft zu spüren, Georg findet es einfach nur kalt. Noch mehr nervt ihn, dass Hanna das Fenster am frühen Morgen, wenn es auch ihr zu kühl wird im Zimmer, dann doch zumacht und er davon wach wird. Hanna fragt sich, wie sie sich einigen sollen – denn es gibt ja wenig Spielraum: Entweder ist das Fenster auf oder zu. Sollen sie jetzt schon in getrennten Zimmern schlafen? Oder passen sie einfach nicht zusammen?

