Meghan Markle Über Ausdauersport

Gerade wurde von verschiedenen Medien (Süddeutsche.de, Gala, Huffington Post) ausführlich darüber berichtet, dass Herzogin Meghan Markle nicht an einem Marathon teilnehmen dürfe. Unklar war, ob ihr das vom Buckingham Palace tatsächlich verboten worden ist, und wenn das so ist, warum. Die Vermutungen gingen dahin, dass man als Herzogin grundsätzlich keine Marathonläufe absolviere. Dies habe, so die Vermutungen weiter, etwas damit zu tun, dass man sich als Mitglied der Königsfamilie wie ein Mitglied der Königsfamilie verhalten müsse. Marathonlaufen sei unschicklich, erlaubt sei hingegen alles mit Pferden, worauf ein Adelsexperte hinwies. Nun wirft die Marathon-Verbotsmeldung große Fragen auf:

1. Was ist so toll an Pferden?

2. Wenn alles eine Vermutung ist: Ist der Buckingham Palace vielleicht genauso eine Vermutung?

3. Sind Buckingham-Palace-Vermutungen nicht auch ein bisschen super? Denn folglich muss man sich als Leserin oder Leser nicht mit sich selbst befassen und damit, dass man schon wieder nicht joggen gegangen ist.

4. Meghan Markle ist bisher nicht als Marathonläuferin in Erscheinung getreten, hingegen sah man sie auf Instagram engagiert Yoga machen (was jetzt ein Ende hat, wie berichtet wurde). Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob Yoga, wenn man es weiterdenkt, nicht zwangsläufig im Marathon endet? Denn Yoga sieht zwar sozial und rosa aus, ist aber in Wahrheit ein brutaler, systemerhaltender Vereinzelungssport. Das Individuum entspannt sich hart und ehrgeizig, um danach wieder ausgeruht durchs Büro rennen zu können. Der Marathon ist hier nur der nächste, allerfolgerichtigste Schritt: um die Wette rennen, unverhohlen. Ferner ist der Marathon ein typischerweise von Männern genutztes Tool, um öffentlich Willenskraft zu demonstrieren (Joschka Fischer).

5. Ist der Wille zum Marathon also womöglich eine bewusst gewählte Empowerment-Strategie von Meghan Markle?

6. Was sagt die Queen zu dem Widerstreit zwischen Feminismus (Selbstermächtigung) und Kapitalismus (Marathon)?

7. Ist das angebliche Marathonverbot nicht auch nett vom Buckingham Palace? Menschen, die Marathon laufen, schwitzen und haben rot gefleckte Hälse und Gesichter, die aussehen, als wären die Läufer im Krieg. Sie erinnern einen daran, dass man einen Körper hat und sterben wird. Sie sehen, es geht hier vermutlich um quasi alles.