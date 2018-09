Sommerende Was vom Sommer übrig blieb

Erst gegen Ende des Sommers merkt man, was sich alles im Auto angesammelt hat, denn davor war es einem egal: im Fußraum ein einzelner Flipflop, ein Handtuch unter dem Beifahrersitz. In der Fahrertür Reste von Eisverpackungen. Wenn man Kinder hat, ist der Fußraum der Rückbank eine einzige Müllhalde. Die Zeugnisse eines deutschen Sommers im Auto. Sobald die Sonne am Himmel steht, gilt es, möglichst schnell wohin zu kommen, wo es schön ist. An den See, in die Natur, an den Strand.



1/5 Als man noch nicht überall hinflog, war es das Auto, das einen an exotische Orte brachte. Wenn man dann nach Hause kam, klebte der Staub fremder Länder am Fenster, und die Tasche war voller Souvenirs. Bedruckter Beutel von Versace © Peter Langer 2/5 Die Sonnenbrille im Auto gehört dem coolen Typen, der man in den letzten Monaten endlich sein durfte. Ja, genau der, der den Arm aus dem Fenster hängen ließ und sehr laut Songs des Rappers Drake hörte. Sonnenbrille von Tod’s © Peter Langer 3/5 Zur Grundausstattung jedes Autos gehört ein Handtuch. Im Sommer nutzt man es für ein spontanes Seebad. Im Winter erinnert einen sein Sonnencremerestduft daran, dass das Wetter eines Tages wieder schön wird. Badetuch von Hermès © Peter Langer 4/5 Im Spätsommer sind sogar Staus romantisch. Die Autos kriechen so langsam dahin, als wollten sie die goldene Jahreszeit noch ein bisschen aufhalten – wie Kinder, die widerwillig vom Spielplatz nach Hause trotten. Köchertasche von Jil Sander © Peter Langer 5/5 Am Ende eines Sonntags in der Natur sind die vergessene Zeitung vergilbt und die Autositze erhitzt. Warmes Wagenleder: Auch so ein Sommergeruch. Rucksack von Stone Island © Peter Langer

Das Auto wird beladen, benutzt, und wenn man nach einem Tag im Freien wieder zu Hause ist, lädt man müde nur das Wichtigste wieder aus. Und von Woche zu Woche verwandelt sich der Wagen in ein Biotop, eine Art Zeitkapsel des Klebengebliebenen. Warum eigentlich? Im Sommer gelten andere Hygienegesetze. Denn man selbst glaubt sich die Entspannung nur, wenn man eine gewisse Liederlichkeit walten lässt.



Am tollsten ist das bei Autos, mit denen man im Urlaub war. Wenn man mit denen wieder im heimischen Carport einfährt, sollen sie möglichst schmutzig sein. Außen bedeckt mit dem Staub südlicher Straßen, innen getränkt mit einem Gemisch aus Schweiß und Cola. Die Leichname exotischer Moskitos an der Windschutzscheibe klebend. Es soll ja jeder erkennen können, wie viel man erlebt hat. Und dann, wenn man in die Waschanlage fährt und mit einem klobigen Münzstaubsauger den Sand aus der Fußmatte saugt – dann ist der Sommer endgültig vorbei.