Alltag Notizen aus dem Alltag

1. Die Frau betrat die Rolltreppe zögerlich, mit nur einem Bein, als würde sie die Temperatur eines Gewässers prüfen.

2. In dem alten Roman, den ich im Antiquariat gekauft hatte, steckte noch ein Lesezeichen zwischen den Seiten. Ich konnte mich nicht von der Vorstellung lösen, dass die Person, der das Buch vor mir gehört hatte, während der Lektüre (und zwar genau an jener Stelle, an der das Lesezeichen steckte) gestorben war.

3. Der Leierkastenmann in der Fußgängerzone spielte seine Lieder, obwohl weit und breit kein Passant in der Nähe war.

4. Bei der Preisverleihung hielten die geehrten Journalisten und Wissenschaftler ihre Reden an einem Stehpult – nur für den Schriftsteller, den Träger des Hauptpreises, wurde am Ende ein tiefer Sessel bereitgestellt, in dem er ein paar Seiten des prämierten Romans vorlas. Warum diese Aufteilung? Für die Sphäre der Literatur wird reflexhaft ein kontemplativer Rahmen geschaffen, eine Form von Beschaulichkeit, die ihr die Kraft zu nehmen droht.

5. Die Kassiererin ließ den Kassenbon, den der Kunde ausgeschlagen hatte, achtlos in die Warenablage gleiten.

6. Er hatte ihr sein iPhone-Kabel geliehen, und als sie es zurückgab, noch erhitzt vom Aufladen, hoffte er, diese Spannung als Zeichen deuten zu dürfen.

7. Die umgedrehten Stühle auf den Tischen der Cafés am frühen Morgen: Schaubild des noch nicht begonnenen Tages.

8. Immer noch verblüffend, mit welcher Geschwindigkeit die mediale Dingwelt, die im vergangenen Jahrhundert die Wohnräume geprägt hat – Bücher, Schallplatten, CDs, Videokassetten, DVDs und ihre zugehörigen Geräte –, geschrumpft und verschwunden ist. Längst genügt ein kreditkartengroßer Computer vor leeren Wänden, in leeren Zimmern, um die gewünschten Bilder, Töne und Imaginationen zu aktivieren, in einer Fülle, mit der kein herkömmliches Archiv konkurrieren kann. Doch was bedeutet diese radikale Entstofflichung (oder, besser, diese radikale Verschiebung von Stofflichkeit, von der privaten Umgebung hin zu den abgelegenen Rechenzentren) für die Geborgenheit der Wohnräume? Kann der Trost, der von den Bücherregalen und Plattensammlungen ausging, ohne Weiteres von den körperlosen Dateien und Streams ersetzt werden?

9. "Wir schreiben!", rief das Mädchen beim Abschied seiner Freundin hinterher und deutete auf das Smartphone in seiner Hand. Wann genau hat dieser Satz die Aufforderung zum Telefonieren abgelöst?

10. "Weiße Nächte" in St. Petersburg im Juli: die fast unwirkliche Atmosphäre auf dem Baltischen Bahnhof kurz vor Mitternacht. Der Ort trägt alle Insignien des Zwielichtigen; Betrunkene liegen auf dem Boden, überall heiseres Gelächter, der Geruch von Alkohol. Aber kein Schleier der Dunkelheit umhüllt das Geschehen; es wirkt wie ausgeleuchtet, nachgestellt, als ließe ein Regisseur am helllichten Tag eine nächtliche Bahnhofsszene proben.

11. Der alte Mann im Discount-Supermarkt hielt der Kassiererin beim Bezahlen drei akkurat gefaltete Geldscheine hin, und man ahnte, wie sorgsam er mit seinem monatlichen Budget haushalten musste. Die Scheine schienen keine frei zirkulierenden Banknoten zu sein, sondern Teil eines wohlgehüteten Schatzes, der nur im Notfall angebrochen wurde.

12. In der Nähe des Büros gab es eine türkische Imbissbude, an der ich morgens und abends vorbeikam. Der keulenförmige, noch halbrohe Fleischspieß auf dem Hinweg; der schmale, vom stundenlangen Grillen fast schwarze Rest auf dem Rückweg – Tag für Tag die Zeichen der vergehenden Zeit, eine Art Stundenglas, dessen Bewegung nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen verlief.

13. Das kleine Mädchen mit den Krücken: Es ist nicht zu entscheiden, ob es spielt oder wirklich verletzt ist.

14. Nach dem Streit: Sie griff zu ihrem Handy und tippte die Ziffern ihres Geheimcodes ein, mit einer Vehemenz, mit der man sonst eine Tür hinter sich zuknallt.

15. Am Sonntagmorgen, der Marathon durch die abgesperrte Innenstadt sollte gerade beginnen, stand plötzlich ein Obdachloser mit seinem vollgepackten Einkaufswagen am Rand der Laufstrecke. Inmitten der gestählten, mit neonfarbenen Leibchen und Trinkflaschen ausgestatteten Athleten wirkte er gleichzeitig verlorener und würdevoller als sonst.

16. Zwei, die sich zufällig in einer Bar kennengelernt haben, wollen die Nacht gemeinsam in der Wohnung des Mannes verbringen. In seinem Auto fahren sie zu ihm nach Hause, die Atmosphäre zwischen ihnen ist erwartungsfroh, an jeder roten Ampel küssen sie sich leidenschaftlich. Sie kommen in der Straße des Mannes an, in einem dicht besiedelten Stadtteil, doch dann findet er keinen Parkplatz. Er fährt zum ersten Mal an seinem Wohnhaus vorbei, ein zweites Mal, und bald schon sagt seine Begleiterin, er solle doch das Auto irgendwo abstellen, auf dem Gehsteig, an einer Kreuzung, das sei doch jetzt wohl egal, sie könnten sich den Strafzettel morgen teilen. Doch der Mann ist von akkurater Natur, er kann sich auch in dieser Situation nicht zu einer Ordnungswidrigkeit durchringen, und minutenlang fährt er durch das Karree seines Viertels. Die freudige Anspannung weicht nach und nach einer immer größeren Gereiztheit zwischen den beiden. Irgendwann bittet die Frau den Mann, anzuhalten; sie steigt aus und geht.

17. Das letzte Detail, das in der Wohnung auch nach Jahren noch an die Zeit mit dem Kleinkind erinnert: die nie entfernten Sicherungskappen an den Steckdosen knapp oberhalb des Bodens.

18. Die Frau im Zugabteil zog ihren Pullover aus, und ihr Ehemann hielt ihr das T-Shirt am Bauch fest.

19. Der Schlüsselbund an der Tür der Almhütte fühlte sich so fremd an wie die schwielige Hand der alten Bäuerin, der er gehörte.

20. Ein Hotelgast saß im sprudelnden Whirlpool, allein, die Arme um den Beckenrand gelegt. Zwei junge Begleiterinnen links und rechts von ihm waren in dieser Geste schon einbezogen.

21. Das Paar am Nebentisch hatte sich ein Stück Käsekuchen zum Teilen bestellt, und nun entbrannte zwischen ihnen ein Streit, wer von den beiden dem anderen das spitze Stück überlassen durfte.

22. Als die Verkäuferin in der Metzgerei das Fleisch zuschnitt, sah ich, dass sie Linkshänderin war. Sofort bekam ihre Tätigkeit, so profan sie sein mochte, eine besondere Ausdrucksstärke, eine Art künstlerischer Eleganz.

23. Der Vorplatz des Krankenhauses an einem Sommerabend: Im Vorbeigehen wirkt die Szene unbeschwert und fast heimelig; Menschen, die auf Bänken zusammensitzen, sich unterhalten oder in einem Buch lesen; manche haben einen Pappbecher mit Kaffee dabei, manche ein Sandwich. Erst mit Verzögerung werden die kleinen Differenzen sichtbar, die diese Gemeinschaft von den Menschengruppen drüben im Park abheben: die Pantoffeln an den Füßen des einen, der Verband am Handrücken des anderen. Und plötzlich verwandelt sich das beschauliche Ensemble in das Zerrbild einer Picknick- Gesellschaft (ein Mann im Bademantel schiebt sogar seinen Infusionsständer vor sich her).

24. Der Bruch in einem gleichförmigen Leben, der damit beginnt, dass sich jemand eines Tages entscheidet, einen anderen Betrag am Bankautomaten abzuheben als seit vielen Jahren gewohnt.