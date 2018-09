München Brauereien

Quelle: Eigene Recherche © Laura Edelbacher

Keine andere deutsche Stadt wird so mit ihrem Bier verbunden wie München, und so verwundert es nicht, dass das "Münchner Bier" seit 1998 eine geschützte Herkunftsbezeichnung ist. Insgesamt 19 Brauereien produzieren noch auf Münchner Stadtgebiet. Das ist eine beachtliche Zahl, wo der Trend doch zur Produktion dorthin geht, wo es billig ist. Und billig ist es in München ja bestimmt nicht. Die großen Brauereien produzieren stadtauswärts in der Nähe von Autobahnen und Fernstraßen, um ihr Bier schnell rauszukriegen aus der Stadt, hin zu den Durstigen im Land. Die Kleineren im Zentrum haben dort zumeist eine Art Versuchsbrauerei oder Schaubrauerei, in der sich oft auch Braukurse für jedermann buchen lassen. Ihnen ist es wohl wichtig, dass die Münchner ihr Bier beim Spaziergang treffen, so wie man gute alte Bekannte trifft. Meist sind diese Braustätten im Zentrum nur Zweitstandorte, die Mehrheit des verkauften Bieres produzieren die Firmen außerhalb von München. Das Helle von Tilmans etwa wird im Landkreis Rosenheim gebraut. Was geschmacklich wohl keinen großen Unterschied macht.