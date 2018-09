Fernsehteller Was Schumann mag

Ich brauche den Fernsehteller im Schumann’s gar nicht mehr auf die Karte setzen, die Gäste verlangen auch so nach ihm, sie kommen sogar extra, um den Fernsehteller zu bestellen. Er ist in meinen Augen ein richtiges Bar-Essen. Im Grunde ist er für Menschen da, die allein leben und zu Hause nichts im Kühlschrank haben. Er besteht aus Brot mit Butter, Käse, Wurst, Schinken, Roastbeef, Bratensoße, Essiggurken und Meerrettich. Wir haben ihn schon immer so gemacht.

Eigentlich ist es ein ungesundes Gericht, das nicht mehr in die Zeit passt, wo alle gesund essen wollen. Ich habe schon Tomaten draufgelegt, Salat, aber die Gäste wollen den Fernsehteller nicht in gesünder haben.

Er heißt Fernsehteller, weil die Idee ist, dass man ihn gut vor dem Fernseher zu Hause essen könnte – die Brote mit Wurst und Käse drauf sind in mundgerechte Stücke geschnitten.

Der Begriff kommt eigentlich gar nicht von mir, sondern von einem Gast aus dem alten Schumann’s, einem Architekten, der heute noch mit seiner Tochter kommt. Eines Abends sagte er, er hätte gerne einen Fernsehteller, und als ich ihn fragte, was das ist, antwortete er: Brot, Käse, Wurst. So ging es los.

Es ist schon interessant, dass diese Brotzeitplatte seit vielen Jahren so beliebt ist und nach wie vor gerne bestellt wird. Ich glaube, im Fernsehteller drückt sich die Liebe der Deutschen zur Stulle aus. Was mich allerdings ein bisschen bekümmert, ist, dass die Gäste oft mit dem Brot nicht gut umgehen: Sie lassen es liegen und essen nur die Wurst und den Käse.

Den Vorfahren des Fernsehtellers habe ich in meiner Zeit in Frankreich kennengelernt, wo ich vor dem Schumann’s war: Er hieß dort assiette anglaise, englischer Teller. Wahrscheinlich wollten die englischen Touristen in Frankreich den immer so haben. Er bestand aus einer super Pâté, Schinken, gekochten Eier und crudités, rohem Gemüse. Der englische Teller ist auf jeden Fall gesünder als die Version, wie wir sie machen.

Es gibt zwei Dinge, die beim Fernsehteller ganz wichtig sind. Es braucht zunächst mal bestes dunkles Brot. Auch der Schinken und das Roastbeef und der Käse müssen von sehr guter Qualität sein. Und das andere ist die Frage, wer den Teller zubereitet und wie er das macht. Die unglaublichsten Fernsehteller überhaupt macht bei uns der Ibi. Gerade wenn ein Gericht so einfach ist, muss es so angerichtet sein, dass die Leute am Nebentisch sofort Lust bekommen, es auch zu bestellen.

Ich selbst esse lieber einen einfachen Käseteller. Und das Roastbeef mache ich mir gerne mit Olivenöl, Salz und Pfeffer, aber die Leute wollen einfach die dunkle Bratensoße.

Der Herbst ist für den Fernsehteller die ideale Jahreszeit. Dazu trinkt man am besten Flaschenbier. Wir stellen ein Glas dazu. Denn ich mag es nicht, wenn man aus der Flasche trinkt.

