Lamé Glänzend gemacht

Im Märchen Des Kaisers neue Kleider geht es darum, dass Weber in die Stadt kommen und beim Kaiser wegen eines besonders großartigen Gewands vorsprechen. Der Herrscher gibt ihnen die feinste Seide und das prächtigste Gold zum Weben. In Märchen wird gerne mit Gold gewoben. Denn wenn Gold im Spiel war, musste man es mit Kaisern und Königen zu tun haben. Nur sie konnten sich erlauben, Edelmetallfäden in ihre Kleidung einweben zu lassen. Und nur sie hatten auch genügend Anlässe, solche Kleidung zu präsentieren. An Goldbrokat hatte man schwer zu tragen, es war gut, wenn man dabei nur sitzen musste – genau die Arbeit eines Kaisers eben.

Schon im Byzantinischen Reich umwickelte man ab dem 7. Jahrhundert Baumwoll- oder Seidenfäden mit Gold. Das edle Textil war den höchsten kirchlichen Zeremonien und dem Adel vorbehalten. Auch im asiatischen Raum, vor allem dem mongolischen Reich unter Dschingis Khan, war diese Textilart verbreitet. Möglicherweise war mit dem Goldenen Vlies aus der griechischen Mythologie ein ebensolches Goldtextil gemeint. Im Verlauf der Geschichte haben sich unterschiedliche Macharten für die Verarbeitung von Metallfäden entwickelt. Aber ein Problem blieb lange ungelöst: Das Metall muss korrosionsbeständig sein, sonst ist schnell der Glanz des Gewebes dahin, und der glänzende Edelmann wird zum Ritter Rost.

Erst im 19. Jahrhundert gelang es, Gold durch Aluminium zu ersetzen. Dieses als Lamé bezeichnete Textil ermöglichte eine Revolution. Denn bald war nicht mehr alles, was glänzte, Gold. Im 20. Jahrhundert wurde Lamé zur Grundausstattung der Bühnenkostümierung. Das war eine große Demokratisierung, denn nun konnte man auch glänzen, ohne reich zu sein. Lamé ist fester Teil der Kollektionen geworden. Mittlerweile kann man allerdings für Lamé auch schon wieder Preise zahlen, als wären die Kleider aus Gold gesponnen. Zurzeit sieht man das etwa in den Kollektionen von Dries Van Noten, er setzt eine Lamé-Bahn in ein Blumenkleid ein, Isabel Marant kleidet die Frau in gerafftes Lamé, und Tom Ford hat einen ganzen Lamé-Anzug entworfen, mit dem man nun bei wirklich keinem Anlass mehr Gefahr läuft, übersehen zu werden – was auch ein großer Beitrag zur Verkehrssicherheit ist.

Dabei ist zweitrangig, ob Lamé wirklich das Geld wert ist. Der wahre Wert der Mode liegt darin, was man sich unter ihr vorstellt. Auch das wissen wir spätestens seit Hans Christian Andersens Märchen Des Kaisers neue Kleider. Der Look, von dem dort erzählt wird, soll sich übrigens sehr leicht getragen haben.



Foto: Peter Langer / Wie von König Midas: Glänzende Handschuhe von Maison Margiela MM6