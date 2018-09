Langeweile "Was soll ich tun?"

Es gibt eine Stimmungslage bei Juli, die unheilverkündend ist. Ich erkenne sie daran, dass Juli scheinbar kraftlos, mit hängendem Kopf, durch das Wohnzimmer taumelt. Sie schleppt sich zum Sofa und lässt sich der Länge nach draufplumpsen, so als hätte sie es gerade noch geschafft, die Kissen zu erreichen, bevor sie zusammenbricht. Auf dem Sofa bleibt sie dann eine Weile mit dem Gesicht nach unten liegen. Dann rutscht sie wie eine Puppe vom Sofa auf den Teppich. Sie starrt an die Decke und klagt: "Was soll ich tun?"

