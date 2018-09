Mirabellentarte Der letzte Gruß des Sommers

Manchmal werde ich gefragt, wie ich es schaffe, immer so viel zu kochen. Alles eine Frage der Organisation, antworte ich dann großspurig. Die Organisation sieht allerdings manchmal so aus, dass es bei uns Mirabellentarte zum Abendessen gibt, weil ich spät dran war mit dem Ausprobieren des Rezepts und keine Zeit hatte, etwas anderes zuzubereiten, und zum Frühstück am nächsten Tag gibt es auch noch mal Mirabellentarte, weil nichts anderes im Haus ist.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden