Héloïse Letissier Femme totale

Klein und schmal steht sie auf einem riesigen Parkplatz in Saint-Omer, einer Stadt im Norden Frankreichs. Hinter ihr ragt eine Konzerthalle in den Himmel. Dort probt sie für die nächste Tour, ihr zweites Album soll Ende September erscheinen. Ihre kurzen Haare haben eine undefinierbare Farbe, die Sonne scheint ihr grell ins Gesicht, und sie wirkt, als würde sie am liebsten zurück ins Dunkel der Halle verschwinden. Héloïse Letissier, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Christine and the Queens, sieht aus wie ein schmächtiger, schüchterner Junge. Fast unscheinbar. Nichts deutet auf das Drama hin, das sie auf der Bühne und in ihrem Privatleben entfachen kann.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden