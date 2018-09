Konzentration "Ja, was, äh, hä?"

Ich erinnere mich an einen Urlaub in Italien. Vor etlichen Jahren. Wir waren in einem Haus an einem See in Latium, wir lebten von Büffelmozzarella, Pasta und Tomaten. Nur Greta nicht. Greta lebte von Brot mit Frischkäse. Und zwar Frischkäse einer Marke, wie man sie überall auf der Welt im Supermarktregal findet. Das Frühstück war für sie gleich der Höhepunkt des Tages. Greta war etwas unwirsch, bis endlich der Frischkäse auf ihrer Schnitte war. Was dann folgte, war eine Meditation. Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass man sich so sehr auf ein geschmiertes Brot konzentrieren kann. Ich habe nie mehr einen zufriedeneren Menschen gesehen als meine Tochter mit jenen Frischkäsebroten. Ich fragte mich: Warum kann man das Leben nicht einfach auf dieser Stufe einfrieren? Warum muss es immer weiter- und weitergehen, wenn doch nur immer mehr Bedürfnisse hinzukommen, die es einem schwerer und schwerer machen, zufrieden zu sein? Und irgendwann beißt man dann in ein Frischkäsebrot, und es schmeckt einfach nur noch nach Käse.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden