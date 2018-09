Moskito-Lampe Mirko Borsche kämpft gegen Insekten in seiner Wohnung

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

In diesem Sommer hatte ich zu Hause so viele Fruchtfliegen wie lange nicht mehr. Meine Wohnung liegt im Erdgeschoss, und weil es so heiß war, hatten wir oft die Fenster offen. In der Küche schwirrten dann immer diese Viecher herum. Selbst wenn ich alle Obstschalen wegräumte, verschwanden sie nicht, sondern setzten sich auf einen feuchten Lappen, der da zufällig lag. Ich brauchte etwas, um sie zu vertreiben.

Elektronische Mückenfänger helfen gegen alles, was fliegt. Normalerweise befinden sich in ihrem Inneren Drähte, die die Fliegen und Mücken anlocken und an denen sie dann verglühen. Die Moskito-Lampe von Rowenta ist tierfreundlicher: Sie lockt die Insekten mit ihrem blauen Licht an, saugt sie dann aber nur ein. Entleert man das Gerät – am besten im Freien –, schwirrt das meiste wieder heraus.

Die Lampe ist handlich und erinnert an eine schwarze Laterne. Auf dem Foto sieht sie robuster aus, als sie ist. Sie funktioniert auch nicht kabellos, wie man von der Abbildung vielleicht meinen könnte, sondern muss an eine Steckdose angeschlossen werden. Aber sie arbeitet gut. Dabei surrt sie leise, wie ein Ventilator.

Vor meinem Sommerurlaub stellte ich das Gerät in der Küche auf den Boden und vergaß, es auszustöpseln. Als ich wiederkam, rechnete ich damit, einen Haufen tote Tiere darin zu finden. Ich trug es nach draußen, hob den Deckel – und sah, dass eine große Spinne darin ein dichtes Netz gewoben hatte. Alle möglichen Tiere hatten sich darin verfangen, Fruchtfliegen, Mücken, Grashüpfer, sogar ein Schmetterling.

Was für ein intelligentes Tier diese Spinne ist, dachte ich. Sie ist viel schlauer als die Fliegen, die Obst nicht von einem Lappen unterscheiden können.

Technische Daten:

Größe: 20 x 20 x 23,2 cm

Gewicht: 400 g

Licht: 6 UV-LEDs

Preis: 54,99 Euro