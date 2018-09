Deutschland Afghanen

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen © Laura Edelbacher

Afghanen kamen um 1980 zum ersten Mal in nennenswerter Zahl nach Deutschland, die Sowjetunion war gerade in Afghanistan einmarschiert. Im Rhein-Main-Gebiet und in Hamburg schufen sie ihre Communitys. Damals konnten sich Flüchtlinge ihren Wohnort noch selbst aussuchen. Seit 2010 hat sich die Zahl der Afghanen etwa verfünffacht, heute leben rund 250.000 hier. Gerade diskutiert das Land, ob die abgelehnten Asylbewerber unter ihnen wirklich zurück in die Heimat müssen. In Deutschland gehen offenbar viele Afghanen gern dorthin, wo bereits andere Landsleute sind. Neue afghanische Zentren gibt es außerdem im südlichen Bayern und in der Prignitz. Zwar dürfen sich Flüchtlinge ihren Wohnort längst nicht mehr selbst aussuchen. Aber in demjenigen Bundesland, in dem sie sich erstmalig melden, dürfen sie häufig auch bleiben – so nehmen sie doch Einfluss auf die Festlegung ihres Wohnorts. In Oberbayern und der Prignitz leben allerdings wohl nur deshalb heute so viele Afghanen, weil die Bundesländer die Flüchtlinge ungleich im Land verteilen.