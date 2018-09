Cat Power "Die Cherokee-Seite meiner Familie spüre ich stark in mir"

In den Neunzigerjahren bin ich zum ersten Mal nach Japan gereist. In Tokio stieg ich in einem Hotel ab, das in einem sehr hohen Gebäude untergebracht war. Mein Zimmer war ganz oben. Ich fuhr im Fahrstuhl hoch, betrat den Raum, fiel auf das Bett und schlief sofort ein, weil ich von der Reise so kaputt war. Ich erinnere mich, dass ich dann spürte, wie ein sanfter Wind über mich strich. Die Wand links neben dem Bett war verschwunden. Ich sah hinaus, und die Stadt war auch nicht mehr da. Stattdessen blickte ich in die Vergangenheit – aus irgendeinem Grund wusste ich sofort, dass es die Vergangenheit war. Ich sah unten vor dem Hotel drei Flüsse und drei alte Japaner, die dort in historischen Gewändern standen. Der Wind fuhr durch ihre langen Haare. Drei Männer, die wie Gespenster aussahen und schweigend zu mir hochblickten – unheimlich.

Cat Power 46, ist eine amerikanische Singer-Songwriterin. Die als Charlyn Marie Marshall in Atlanta geborene Musikerin wurde mit Alben wie The Greatest und Jukebox bekannt. In ihren Songs vermischt sie Soul, Folk und Rock ’n’ Roll. Im Oktober erscheint ihr neues Album Wanderer.

Als ich aufwachte, war die Wand wieder da und die Stadt auch. Ich habe dann den ganzen Tag lang mit japanischen Journalisten geplaudert. Am Abend machte ich mit dem japanischen PR-Mann einen Spaziergang um das Hotel herum. Als wir an einer Mauer vorbeikamen, fragte ich ihn, was dahinter sei, und er erklärte mir, dass da ein uralter Friedhof liege. In dem Moment ging mir auf, warum ich in meinem Traum so heftig auf diesen Ort reagiert hatte. Der Großvater meines Großvaters war nämlich ein Cherokee-Indianer, und er war der Schamane seines Stammes, also der Experte für spirituelle Angelegenheiten.

Diese Cherokee-Seite meiner Familie spüre ich stark in mir. Dabei hatte ich sie lange nicht akzeptiert. Als Teenager wollte ich generell nichts von meiner Familie wissen. Zu der Erkenntnis, wie wichtig die Vergangenheit für mich ist, kam ich erst durch das Erlebnis in Tokio. Seit ich dort diesen Traum hatte, habe ich viel darüber nachgedacht, wo ich herkomme, und ich habe gelernt, zu meiner Vergangenheit zu stehen. Das hat mir auch geholfen, besser mit meinen Träumen umzugehen. Wenn ich morgens aufwache, habe ich immer das Gefühl, von einer Reise zurückzukommen.

Neulich öffnete ich im Traum die Augen und befand mich an einem Ort, der der Himmel sein musste. Ich war eins mit der Natur, der Sonne, dem Wind und dem ganzen Universum. Es war magisch. Da waren Bäche und Obstbäume. Ich war dort nicht allein, Kinder und viele andere Menschen aus allen Ländern mit allen Hautfarben waren da. Ich sah eine Frau, und kaum hatte ich sie erblickt, rief sie mich zu sich. Sie begann in einer seltsamen, mathematischen Sprache auf mich einzureden. Mir wurde allmählich klar: Was sie mir mitteilte, waren die Geheimnisse des Universums. Als sie fertig war, kam eine große Erleichterung über mich. Mein Gehirn war vollkommen erleuchtet, und in der Sekunde, als mir das bewusst wurde, bin ich aufgewacht – und hatte alle Details wieder vergessen. Ich erinnerte mich nur noch daran, dass ich im Traum alle Geheimnisse gekannt hatte. Seitdem hoffe ich, dass ich der Frau noch mal in einem Traum begegne. Bislang vergeblich.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio