Digitalkamera Mirko Borsche probiert eine Kamera aus und bekommt unerwartete Hilfe

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Ich bin mit meiner Familie in die Berge gefahren, nach Südtirol. Da ich wusste, dass das Wetter dort sehr wechselhaft ist, wollte ich eine robuste Kamera mitnehmen. Die Digitalkamera DC-FT7 von Lumix erschien mir genau richtig, sie ist stoßfest und funktioniert laut Hersteller auch unter Wasser, bis zu einer Tiefe von 31 Metern. Obwohl sie sehr kompakt ist, hat sie eine Auflösung von 20,4 Megapixel und kann hochauflösende Videos drehen.

Schon erstaunlich, wie sich die Fotografie verändert hat. Mein Vater, der Fotograf war, arbeitete noch mit Film. Während man sich früher genau überlegte, ob man für eine Familienfeier wirklich den ganzen Film von 36 Fotos aufbrauchen muss, macht man heute locker 50 Fotos von den alten Schuhen, die man auf eBay verticken will. Ich finde, wir fotografieren heute zu viel. Keiner archiviert mehr richtig. Wer druckt heute noch Fotos aus? Oder klebt sie in ein Fotoalbum? Klar, man kann sie auf Instagram posten, aber das ist nicht das Gleiche.

An diese Fragen musste ich denken, als ich die Kamera in unserem Ferienhaus in Südtirol auspackte und mich mit meiner sechs Monate alten Tochter auf eine Decke im Garten setzte. Sollte ich es wirklich wagen, nachher mit ihr an den See zu gehen und die Kamera mitzunehmen? Was, wenn sie sie ins Wasser werfen würde? Ich entschied mich dagegen. Da zog sie mir die Kamera aus der Hand, vielleicht hatte das orangefarbene Gehäuse ihr Interesse geweckt. Der Speichel rann ihr in Bächen aus dem Mund und tropfte auf das Display. Sie ließ die Kamera fallen und jauchzte auf. Erschrocken hob ich das Gerät auf. Hoffentlich war es nicht kaputt. Ich schaltete die Kamera an, fuhr den Zoom aus und machte ein Foto. Alles tadellos.

Technische Daten

Größe: 116 x 76 x 37 mm

Auflösung: 20,4 Megapixel

Wasserdicht: bis 31 m

Preis: 396 Euro