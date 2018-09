Einkaufstaschen Nicht in die Tüte

"Möchten Sie eine Tüte?" war früher eine Standardfrage im Geschäft. Man bekam sie förmlich aufgezwungen – immerhin betätigte man sich mit so einer Tüte und ihrem auffallenden Logo ja als Werbeträger. Je exklusiver der Laden, in dem man eingekauft hatte, desto prestigeträchtiger war es, mit der Tüte spazieren zu gehen. Es gab sogar Leute, die bewahrten die teuren Tüten auf und nutzten sie mehrmals. Damit es auch beim Gang zum Supermarkt so aussah, als sei man gerade auf der Edelmeile shoppen gewesen. Natürlich musste dazu die Tüte extra pfleglich behandelt werden, denn nichts war peinlicher als eine Tüte, der man ansah, dass sie schon öfter gebraucht worden war.

Allerdings gab es schon immer Leute, die der Verpackung mit Luxus-Logo den mitgebrachten Beutel vorzogen, der Umwelt zuliebe. Manche sahen darin Spielverderbertum – war doch die Welt des Luxus eine mit eigenen Gesetzen, eine Welt fernab der gewöhnlichen und noch weiter entfernt von der sogenannten Umwelt.

Inzwischen ist das anders. Die Sorge um das Wohl von Tieren ist längst in der Mode angekommen: Luxuskonzerne müssen sich rechtfertigen, warum sie Pelz und Krokoleder verarbeiten oder Straußenfedern zu Mode machen. Gleichzeitig geht das Image der Tüte in den Keller. Die Plastiktüte wird von der EU inzwischen stigmatisiert: Wer im Geschäft eine verlangt, muss dafür zahlen. Nur gegen Aufpreis bieten Händler sie noch an.

In Luxusgeschäften erhält man oft große Taschen aus glänzendem Kartonpapier, die nur scheinbar umweltfreundlich sind. Denn die meisten dieser vorgeblichen Papiertüten sind mit einem Film aus Polyethylen überzogen, mit Kunststoff also. Der verleiht den besonderen Glanz. Was nicht bedeutet, dass sich große Labels keine Gedanken über das Thema Tüte machen. Es werden heute durchaus wiederverwertbare Beutel ausgegeben – allerdings nicht zu Centpreisen, sondern teilweise für mehrere Hundert Euro. Céline etwa hat einen transparenten Plastikbeutel in der Kollektion, der an jene Beutel erinnert, die man beispielsweise in Museumsshops bekommt, natürlich mit stattlichem Logo-Print. Auch von der für ihre Pelzwaren bekannten Firma Fendi gibt es eine Kunststofftasche, ohne Pelz und ökologisch korrekt. Beide Produkte kosten jeweils über 700 Euro, was dazu führen dürfte, dass man sie zumindest nicht in den nächsten Ozean wirft. Von Michael Kors gibt es einen ähnlichen Plastikbeutel wie bei Céline immerhin schon für weniger als 200 Euro. Wer aber als Mode-Fan günstiger etwas für die Umwelt tun möchte, verwende die Glanzkartontasche vom letzten Einkauf. Die ist jetzt sehr zeitgemäß.

Foto: Peter Langer / Nur der Rand ist aus Leder: Plastiktasche von Fendi