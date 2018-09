Harald Martenstein Über Witze, Kritik und Empörung

Ich habe kürzlich über Islamkritik geschrieben und daran erinnert, dass Religionskritik zur Basisausstattung jedweden aufgeklärten Denkens gehört. Wenn für Kritik am Islam andere, schärfere Regeln gelten als für das Christentum, schrieb ich, wird es Zeit, über einen Asylantrag in einem laizistischen Land nachzudenken. Es kam eine kritische Anfrage aus der Redaktion. Alle polemischen Kritiker des Christentums und Judentums, die ich zitiert hatte, seien ja nun selber Christen oder Juden gewesen. Plötzlich stand die Frage im Raum, ob nur Muslime das Recht haben, ihre Religion kritisch zu sehen. Manchmal habe ich das Gefühl, aus Versehen in eine schwarze Komödie hineingeraten zu sein.

