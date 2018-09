Konversation "Darüber redet man mit Vätern nicht"

Lotta ist 13 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 18, 11 und 5 Jahren.

Ich bin eigentlich ein kommunikativer Mensch, ich rede gerne mit meinen Kindern. Gleich am Morgen empfange ich sie mit der Frage, wie sie geschlafen haben. Dabei setze ich eigens eine Oktave höher an, damit der Tag einen extra optimistischen Anfang nimmt. Ich bin morgens so gut gelaunt, dass ich mir damit selbst auf die Nerven gehe. Wenn Lotta von ihrem Musikunterricht kommt, dann frage ich sie betont interessiert, was sie denn für ein Stück geübt hat. Und wenn Lotta von ihrem Fußballtraining heimkehrt, dann möchte ich wirklich wissen, wie das Training gelaufen ist. Das sind alles gute und berechtigte Fragen, auf die man viele verschiedene gute Antworten geben könnte. Oder aber immer dieselbe: "Hm." Es ist alles so hm. Das muss bei Lotta nicht bedeuten, dass es schlecht ist. Hm geschlafen zu haben heißt: Man hat halt geschlafen, ist dann irgendwann aufgewacht und hat sich aus dem Bett gewälzt. Hm Musik gemacht zu haben bedeutet, dass man das Stück halt in die Klarinette geblasen hat und eine Abfolge von Tönen herauskam. Und wenn Lotta hm Fußball gespielt hat, dann ist sie offenbar über den Platz gerannt und hat gegen den Ball getreten. Noch Fragen? Lotta möchte eben nicht darüber sprechen. Das bedeutet nicht, dass Lotta nicht spricht. Sie spricht sogar sehr viel. Manchmal.

Neulich musste sie ein Gedicht für den Deutschunterricht lernen: Also stellte sie sich kerzengerade ins Wohnzimmer, mit durchgedrücktem Kreuz, als stünde sie auf einer Konzertbühne, hob die Arme und postulierte: "Ein welkes Blatt – und JEDERMANN weiß – HERBST! / FRÖSTELND (sie greift sich ans Herz) klirren die Fenster zur Nacht / O GRÜNE WELT (das ruft sie in hellster Verzweiflung in den Raum), wie GRELL du dich verfärbst!" Das wiederholt Lotta dann wieder und wieder. Es ist kaum auszuhalten, und sie mag wahrscheinlich das Gefühl, etwas für die Schule zu tun, sich zu inszenieren und gleichzeitig ihren Vater in den Wahnsinn zu treiben. Eine ganz normale Konversation, so von Tochter zu Vater – das ist irgendwie nicht so leicht. Aber was stelle ich mir darunter auch vor? Wie sollte so ein Dialog bestenfalls ablaufen? "Liebe Tochter, du kommst gerade vom Klarinettenunterricht, wie hast du ihn denn so erlebt?" – "Es war vortrefflich, wir haben eine Passage aus dem dritten Satz von Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur geübt." – "Das ist ein ganz wunderbares Stück, ich liebe es. Wie ging es dir denn von der Hand?" – "Ach, liebster Vater, es war schon recht gut, allerdings habe ich immer wieder Probleme, den B-Triller richtig zu greifen, und greife stattdessen die Gis-Klappe." Gibt es Väter, die sich so mit ihren Kindern über die wichtigen Themen des Tages austauschen? Ich weiß es nicht.

Es gibt allerdings andere Menschen, mit denen sich Lotta intensiv austauscht. Neulich haben wir Freunde besucht mit einer gleichaltrigen Tochter. Die beiden Mädchen redeten die ganze Nacht durch. Ich fragte Lotta, über was sie sich so austauschen. "Über alles", sagte Lotta. "Alles? Auch über Liebe und so?" – "Papa, mit dir rede ich bestimmt nicht darüber, ob ich mit meiner Freundin über Jungs rede. Darüber redet man mit Vätern nicht!" – "Klar, meinetwegen. Und über was redet man mit Vätern?" – "Na, vielleicht eher über Fußball oder so." – "Hm."