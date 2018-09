Penne mit Wodka Nudeln, die trösten

Bevor jemand sagt, Nudeln mit Wodka, damit sei jetzt der Punkt erreicht, an dem diese Kolumne vom Minimalismus in die Schlichtheit kippe – ich habe dieses Rezept aus dem Buch einer Expertin in Sachen Eleganz und Lebensart. Sie ist eine Art weiblicher Siebeck. Sie heißt Elisabeth Bronfen, ist eine Münchner Kulturwissenschaftlerin, und ihr Kochbuch heißt Besessen (erschienen im Echtzeit-Verlag). Darin versammelt sie ihre liebsten Rezepte: ein Hühnchen mit eingelegten Zitronen und Oliven, ein Pistazienpesto, eine Maroni-Birnen-Suppe. Auf dem Cover des Buches ist ein großes Bild der Autorin zu sehen, in Öl gemalt. Sie trägt Schwarz und hält wie auf einem Renaissance-Porträt bedeutungsvoll etwas in der Hand, nämlich eine Zitrone. Man sollte sich in Stilfragen nicht mit ihr anlegen, und, ja, sie kocht Nudeln mit Wodka. Sie gießt auch noch Sahne rein. Das Ergebnis ist ein Teller Trost an regnerischen Herbsttagen. Bronfen formuliert bemerkenswerterweise ihre Kochanweisungen in ganzen Sätzen. Das hatte ich mir auch vorgenommen, als ich anfing, Rezepte zu schreiben. Doch mittlerweile sind meine Leser und ich wohl wie ein lange verheiratetes Paar. Zweiwortsätze genügen meistens, damit wir uns verstehen.

Öl mit Knoblauch, Chiliflocken und einer Prise Salz in einer Pfanne mit hohem Rand erwärmen, den Knoblauch nicht braun werden lassen. Tomaten hinzufügen. 30 Minuten lang einkochen. Ab und zu umrühren und die Tomaten mit einem Kochlöffel zerdrücken. Penne in Salzwasser kochen, abgießen und zu den Tomaten geben. Wodka hinzugießen, alles vermischen. Dann die Sahne hinzufügen. Noch mal zugedeckt bei niedriger Hitze ziehen lassen. Korianderblättchen fein hacken und unterrühren.

Penne mit Wodka

Zutaten für 4 Personen: 4 EL Olivenöl, 4 Knoblauchzehen (gehackt), ½ TL Chiliflocken, 800 g Dosentomaten, 500 g Penne, 4 EL Wodka, 250 ml Sahne, 1 Bund Koriander