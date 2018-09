Letzter Praktikumstag Verkrümeln

Etwa zwei Wochen vor der Entscheidung kommt die Panik. Panik vor einem Ritual, dessen Regeln ich selbst bestimmen muss. Einem Ritual, das mich entweder zum Gespött macht oder noch egaler werden lässt, als ich es eh schon bin. Es geht um eine Entscheidung, vor der jeden Monat Tausende Menschen in Deutschland stehen, in Werkstätten, Werbeagenturen und Magazin-Redaktionen, völlig allein: Soll ich am letzten Praktikumstag einen Kuchen mitbringen? Und wenn ja: welchen?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden