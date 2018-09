Schweinehaltung Über Schweine als Haustiere

Seit den Siebzigerjahren wissen Astrid-Lindgren-Leser bereits, dass so ein Schwein auch nur ein Mensch ist. Der kleine Michel vom Katthult-Hof in Lönneberga besitzt ein Schweinchen, das sich durchaus schon mal besäuft. Dann torkelt es über den Hof – und wenn die Abstinenzler anrücken, nimmt es Reißaus. Das war alles äußerst putzig, aber damals kam noch niemand auf die Idee, sich so ein Haustier anzuschaffen, man begnügte sich mit Hund, Katze und Vogel. Inzwischen ist das Schwein dabei, sich einen Platz als bester Freund des Menschen zu erkämpfen, vorerst nur bei den Schönen und Reichen.



Die Sängerin Ariana Grande und der "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson, frisch verlobt, haben sich ein "pet pig", ein Haustierschweinchen, zugelegt. Auch Paris Hilton, Miley Cyrus und Megan Fox lassen in ihren eigenen vier Wänden regelmäßig die Sau raus. Vorbild war wohl George Clooney, der bereits 2006 öffentlich das Ableben seines einstigen "pet pig" namens Max betrauerte. 18 Jahre lang hatten sich George und Max gemeinsam durchs Leben geschnüffelt – so lange hielt es Clooney bis heute bei keiner Frau aus.

Warum aber schmückt sich die jüngere Schweinehalter-Generation mit diesen Tieren? Sicher weil Schweinchenhaltung draußen, in der Welt der nicht ganz so Schönen und nicht so Superreichen, noch als durchgeknallt gilt – und durchgeknallt auf Instagram gut ankommt. Süße Hunde und drollige Katzen haben dort nun wirklich alle. Aber Schweinchen, die Princess Piggelette, Piggy Smalls oder Bubba Sue heißen, besitzen nur Paris Hilton, Megan Fox und Miley Cyrus.

Princess Piggelette the pig! pic.twitter.com/FsMUKROhVT — Paris Hilton (@ParisHilton) 15. Oktober 2017

Das Schwein ist, anders als Hund, Katze und Vogel, ein Nutztier, also ein Tier, das Menschen essen. Und hier steckt dann auch eine indirekte Botschaft: "Seht her, ich habe dieses arme Schwein vorm Schlachter gerettet! Bei mir wird es, wie einst bei Clooney, in Frieden und an Altersschwäche sterben. Moralisch macht mir keiner was vor!" Womöglich liegt die Schweineliebe auch daran, dass sich Mensch und Schwein physiologisch so nah sind. Schweine leiden nicht nur an vergleichbaren Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie wir angeblich Vernunftbegabten. Ihr Fleisch und ihr Fettgewebe ähneln dem menschlichen. Und folgerichtig mag der ein oder andere Schweinehalter nur jene Herzklappe, die ihm in ein paar Jahren implantiert werden könnte, schon mal persönlich kennenlernen. Zu Menschen und Schweinen hätte ich zwar noch viel zu sagen, doch ich muss nun Schluss machen. Ich glaube nämlich, mein "pet pig" pfeift.