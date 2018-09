Stazersee So komme ich dahin!

1. Flug: Das Buch zu dieser Reise ist Rausch der Verwandlung von Stefan Zweig, erschienen 1926. Der Roman, den wir als Bordunterhaltung für den Flug nach Zürich empfehlen können, handelt von der in ärmlichen Verhältnissen lebenden Postbeamtin Christine Hoflehner, die eines Tages von ihrer vornehmen Tante in ein Grandhotel nach Pontresina eingeladen wird und vor lauter Entzücken über diese ihr fremde, schillernde Welt vergisst, woher sie eigentlich kommt. Das geht nämlich schnell in Pontresina, auch wenn man seine Reise selbst zahlt. Mehr dazu später!

2. Zwischenstopp: Am Zürcher Flughafen nehmen Sie die S-Bahn zum Hauptbahnhof und steigen dort in den Zug nach Chur im Kanton Graubünden, einer Gebirgsrandstadt mit putzigen Gassen, roten Dächern und stolz aufragenden Alpengipfeln ringsum. Nach einem Stadtrundgang fahren Sie mit der Räthischen Bahn weiter Richtung St. Moritz bis Samedan und steigen dort in den Zug nach Pontresina. Die knapp zweistündige Fahrt entlang tannenbesetzter Alpenhänge, vorbei an jadegrünen Gebirgsbächen und goldschimmernden Wiesen verbringen Sie wie Christine Hoflehner ans Fenster gepresst: "Immer begeisterter tastet der aufgetaute Blick jeden einzelnen der granitenen Hänge hinauf bis zur obersten, eisigen Borte (...). Und über allem dieses göttlich reine, rauschende Blau." Den Text für Ihre Postkarten haben Sie schon mal.

3. Hotel: Jetzt sind Sie im Hotel Kronenhof in Pontresina angekommen und fühlen sich in Ihren alten Wanderschuhen, die nicht mehr in den Koffer gepasst haben, erst mal total fehl am Platz. Mit seinen grün patinierten Kupferdächern und der neobarocken Fassade war das Haus eines der Vorbilder für den Film "Grand Budapest Hotel". In der Lobby stehen rote Samtsofas und ein Flügel auf funkelndem Parkettboden. Eames-Lounge-Sessel und sehr freundliche, Ihre Wanderschuhe ignorierende Rezeptionistinnen lockern die vornehme Atmosphäre auf. Schon setzt der Gedächtnisverlust ein. Welche Zweizimmerwohnung? Welcher Treppenhausmief? Sie haben nie woanders hingehört als an diesen märchenhaften Ort.

4. Erster Tag: Der Morgen beginnt herrlich ausgeruht, denn wie Stefan Zweig schon wusste, ist auch der Schlaf "ein anderer in dieser neuen Welt, schwärzer, dichter, narkotischer, ein völliges Insichversunkensein". Nach dem Frühstück wandern Sie zur zweieinhalb Kilometer entfernten Talstation Punt Muragl, von wo aus Sie die rote Standseilbahn auf den 2400 Meter hohen Berg Muottas Muragl befördert. Von der Aussichtsplattform geht der Blick kilometerweit über schneebedeckte Gipfel und die spiegelglatten Tupfer der Engadiner Seenplatte. Wem im Kronenhof zu viele Kronleuchter hängen, der kann auch hier oben im Romantik-Hotel Muottas Muragl übernachten, das mit modernen Holzmöbeln und karierten Vorhängen bodenständiger ist.

5. Restaurant: Vom Hotel Kronenhof führt ein gemütlicher Wanderweg entlang eines Eisbachs durch das Roseg-Tal. Nach circa eineinhalb Stunden erreichen Sie die Terrasse des Hotelrestaurants Roseg Gletscher, wo man Gerstensuppe und Bündnerfleisch essen kann, während einem die Sonne die Nase verbrennt. Nach der Rast wandern Sie weiter ins Tal hinein, linker Hand ragt der Piz Bernina auf, der mit 4049 Metern höchste Berg Graubündens, rechts der Gletscher Corvatsch.

6. Zweiter Tag: "Keine Angst, keine Pflichten, kein Dienst, keine Zeit, kein Wecker!" Mit dieser ziemlich erträglichen Leichtigkeit des Urlauberseins wacht Christine Hoflehner am Morgen im Hotel auf, und auch Sie werden feststellen: "Man kann – wie wunderbar warm und weich das Bett hier einen hält – liegen bleiben." Aber nicht ewig. Am Bahnhof Pontresina steigen Sie in die Räthische Bahn und fahren 18 Minuten bis zur Station Bernina Diavolezza. Hier bringt die Seilbahn Sie auf den gleichnamigen Berg, der angeblich so heißt, weil hier einst eine schöne Bergfee wohnte, der entzückte Jäger beim Baden zuschauen wollten, wobei sie verunglückten. Nach dem Bestaunen der Aussicht können Schwindelfreie zurück ins Tal wandern, alle anderen nehmen die Gondel. Mit der Räthischen Bahn fahren Sie wieder Richtung Pontresina, steigen auf halber Strecke an der Station Morteratsch aus und essen im Gletscher-Restaurant ein Stück Engadiner Nusstorte. Auf dem Gletscherlehrpfad Morteratsch können Sie anschließend Zeuge des Klimawandels werden. 16 Pfähle entlang des Wanderwegs markieren das Zurückweichen des Gletschers in den letzten 150 Jahren.

7. Am Ziel: Es naht der Höhepunkt der Reise, aber für den müssen Sie früh aufstehen. Noch vor dem Frühstück, wenn "die Landschaft verschlossenen Blicks in einer Art grauem magnetischen Schlaf" liegt (Zweig), wandern Sie zum Steg des Stazersees. Nach 45 Minuten erreichen Sie das Seeufer. Je nach Saison kann man jetzt vom Steg ins kristallklare Wasser springen oder die Spiegelung der Berge auf der Seeoberfläche bewundern. Hoffentlich haben Sie Ihr Handy im Hotel vergessen. Ein Bergsee wird als Foto schließlich niemals so schön sein wie in Wirklichkeit, in der "plötzlich aufgebrochenen, goldenen Schleuse der Morgensonne".