Hotel Ett Hem, Stockholm Die günstigsten Zimmer in den besten Hotels

Niemand hat die heile Welt schöner beschrieben als die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren. In vielen ihrer Kinderbücher wurden von morgens bis abends Fleischklößchen verspeist und Schulausflüge veranstaltet. In Bullerbü war eigentlich durchgehend Weihnachten – man konnte das Kaminfeuer förmlich durch die Seiten riechen. So wurde dieses Bullerbü zum Synonym für einen Sehnsuchtsort, vielleicht sogar: für das Paradies.

Im Stockholmer Viertel Östermalm kann man dieses Paradies seit 2012 bewohnen. Hinter einer Holzpforte, an der man klingeln muss, verbirgt sich das Hotel Ett Hem: ein rotes Backsteinhaus von 1910 mit zwölf Zimmern. Es duftet nach Kamin. In den Fenstern flackern Kerzen, überall stehen Krüge mit Zweigen, goldene Schälchen und Holzgefäße herum. Über dem Esstisch in der Bibliothek schwebt eine Hängelampe, die aussieht wie ein Atommodell.



Das von der Innenarchitektin Ilse Crawford entwickelte Einrichtungskonzept korrespondiert gut mit der Idee des Hauses, wonach man sich hier wie daheim (ett hem heißt "ein Zuhause") fühlen soll: Es wirkt so, als habe jeder Gast irgendeinen persönlichen Gegenstand mitgebracht und in einem Winkel des Hauses abgestellt. Die Eingewöhnung geht schnell. Schon nach dem ersten Mittagessen, das man wie alle Mahlzeiten in der Bibliothek, in der Küche oder im Wintergarten einnehmen kann, muss man den Impuls unterdrücken, den Teller selbst abzuräumen. Ist man zwischendurch mal hungrig, darf man sich auch selbst bedienen: In der Küche steht frischer Kuchen bereit, an der Bar im Kaminzimmer kann man sich einen Drink mixen. Das Haus verströmt eine so warme, familiäre Atmosphäre, dass man eigentlich gar kein eigenes Zimmer bräuchte.

Das Zimmer mit der Nr. 8 kostet durchschnittlich 450 Euro pro Nacht (inklusive Frühstück). © Sannah Kvist

Allein für das schöne Bad lohnt sich der Bezug der Nummer 8, des günstigsten Zimmers, dann aber doch. Über eine schmale Holztreppe gelangt man in eine 20 Quadratmeter große Dachstube. Das erstaunlich geräumige Badezimmer vermittelt mit gotländischem Kalkstein, angelaufenen goldenen Armaturen und dem Holzhocker in der Dusche kosmopolitisches Scheunenflair. Produkte der schwedischen Kosmetikmarke Verso laden zu einem Nachmittag unter der Gesichtsmaske ein. Auf dem Nachttisch liegt ein Zadie-Smith-Roman, in der Minibar gibt es Lakritz aus Malmö, und aus dem Kippfenster geht der Blick über die Dächer von Östermalm.



Ist man erst mal hier, muss man nirgendwo anders mehr hin. Allerdings würde man dann das Frühstück verpassen, und das wäre schade. Im Wintergarten läuft morgens leise Country-Musik, der Blick geht in den Garten. Das Frühstück wird am Tisch serviert: hausgemachtes Granola mit Früchten, Knäckebrot, Marmelade aus Moltebeeren, Kaffee aus der Silberkanne. Sightseeing in Stockholm? Lieber morgen. So oft kommt man ja nicht nach Bullerbü.