Gelassenheit Kommt mal runter!

Gefällt Ihnen die Überschrift zu diesem Text nicht? Das Thema sagt Ihnen dann vielleicht auch nicht so zu (welches Thema, denken Sie), genauso wenig wie die Optik auf der vorangegangenen Seite, oder? Allein schon diesen Einstieg halten Sie für eine riesengroße Sauerei – den Leser einfach so ansprechen, ein ganz billiger Taschenspielertrick ist das in Ihren Augen, und wissen Sie was: Möglicherweise haben Sie ja sogar recht! Doch selbst wenn – ist das nicht eigentlich egal?

Nee! Ist nicht egal! Verdammt noch mal! Sich aufzuregen ist schließlich jedermanns Recht, das kann einem niemand nehmen! Das stimmt. Aber wissen Sie noch, wie sehr Sie sich darüber aufgeregt haben, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde? Und wer ist immer noch Präsident der Vereinigten Staaten? Obwohl Sie und ganz viele andere sich doch so aufgeregt haben? Vielleicht führt diese ganze Aufregung ja einfach nirgendwohin.

Trotzdem sind im Moment alle aufgeregt. Ständig und überall. Vor zwei Wochen erst wieder, als die Vorsitzenden der Koalitionsparteien entschieden haben, dass Hans-Georg Maaßen zwar nicht mehr Verfassungsschutzpräsident bleiben dürfe, dafür aber Staatssekretär im Innenministerium werden würde. Darüber regten sich alle auf – die Parteien, die Medien und, wenn man Umfragen noch Glauben schenken will, auch die sogenannte Bevölkerung. Als habe man sich in diesem Jahr nicht eh schon genug aufgeregt – über die Sache mit Özil, über Talkshows, über Seehofer, über die Hitze, über die Medien, über Autofahrer, über Sachsen, über die Augenbrauen von Julian Nagelsmann, über die andere Sache mit Seehofer, über Fußball, über das Wort "nice", über den "Echo", über die da oben, über Radfahrer, über Jan Böhmermann, über Fußgänger, über Männer – ach, eigentlich über alle und über alles.

Glauben wir, in der Erregung liege ein Evolutionsfortschritt? Leidet der Mensch unter einer Art Erregungssucht? Als ob wir uns nicht mehr spüren könnten, wenn wir uns nicht aufregen – oder nur diese unfassbare Leere im Herzen, in der Seele, in den Gedanken. Ich errege mich – also bin ich. Dabei ist es auch gleichgültig, ob man etwas schlecht findet oder gut, denn fast genauso schlimm wie die Wut und die Verurteilung sind die Euphorie und das übertriebene Lob. Denn damit ich extrem viel spüre, muss ich auch extrem hassen – oder eben extrem loben. Entweder, ich finde etwas sehr, sehr schlecht, oder ich finde es sehr, sehr gut. Es gibt kein Dazwischen mehr, kein Mittelmaß. Und das, obwohl die meisten Dinge, streng genommen, ja einfach nur so okay sind.

Die Erregung ist – im Guten wie im Schlechten – maßlos geworden. Und vielleicht ist es an der Zeit, sich wieder an das Mittel zu erinnern, das gegen jede Form der Erregung hilft: die Gelassenheit. Die große Errungenschaft meiner Generation. Nun ja – eigentlich auch die einzige.

Meine Generation (und ich meine damit die, die zu jung sind, um versonnen zu lächeln, wenn sie die Ortsbezeichnung Bonner Hofgarten hören, und zu alt, als dass sie am 11. September 2001 mit ihren Eltern vor dem Fernseher saßen) hat bisher noch nicht sonderlich viel zustande gebracht. Die Älteren lassen uns immer noch nicht ran an die entscheidenden Positionen, und gleichzeitig sitzen uns bereits die Jüngeren mit ihrem ganzen Können und ihrer Weltgewandtheit im Nacken. Vielleicht waren wir für manches zu früh dran und für anderes zu spät. Aber immerhin eine Sache gibt es, die haben wir hingekriegt: Wir haben die Gelassenheit erfunden. Wahrscheinlich zwar nur deshalb, weil wir gar keine andere Wahl hatten, aber immerhin. Und wir hatten keine Wahl, weil wir nicht wirklich Kämpfe gegen unsere Eltern austragen mussten, die uns im Zweifel im Geist von 68 erzogen. Und außerdem wehte noch ein Resthauch der Punk-Attitüde durch die Fenster in unsere Jugendzimmer (die Wut ging allerdings auf dem Weg zu uns verloren). Der Erfindungszeitraum lag ungefähr zwischen 1987 und 1992, in jenen Jahren also, in denen meine Generation in einem Alter war, in dem man mit voller Wucht auf die Welt prallt und Mechanismen entwickeln muss, diesen Aufprall abzufedern. Die, die älter sind als wir, entdeckten den Umweltschutz und die Friedensbewegung für sich, sie engagierten sich, und um sich davon abzugrenzen, kam das für uns schon mal nicht infrage. Wir waren, so sehen die Älteren das ja gerne bis heute, eine unideolgische Generation. Aber das stimmt natürlich nicht. Tatsächlich entwickelten wir zu den Dingen des Lebens eine Haltung, und diese Haltung war ein Achselzucken. Leider wurde dieses Achselzucken immer falsch verstanden.