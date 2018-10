Kürbissuppe mit Zimt Etwas Süßes für den Herbst

Auf dieses Rezept bin ich zu einem Zeitpunkt gekommen, als noch nicht klar war, ob es den Herbst überhaupt noch gibt. Kalendarisch natürlich schon, aber draußen waren es 28 Grad. Übers Wetter zu reden galt ja mal als unhöflich, weil das Thema an Banalität nicht zu überbieten war. Heute spricht man lieber nicht zu viel übers Wetter, um sein eventuell sensibles Gegenüber nicht daran zu erinnern, dass ein Zusammenhang zwischen Extremtemperaturen und menschengemachtem Klimawandel zumindest denkbar ist.

Dann kam der Herbst aber doch noch, alles wieder ganz normal also, für dieses Jahr zumindest. Es ist kühl, es regnet, es stürmt. Worauf haben Sie Lust? Kürbissuppe! Sie wird von nun an omnipräsent sein. Schätzungsweise bereits Mitte November werden manche bei ihrer Erwähnung die Augen rollen und rufen: Schon wieder Kürbissuppe!? Ja, schon wieder, und es geht noch bis April so weiter. Den zahllosen Variationen von Kürbissuppen möchte ich gern diese hier hinzufügen. Nennen wir sie – ohne Gewähr, was Authentizität betrifft – türkisch, denn sie enthält Zimt, Piment und Chili.

Olivenöl, in Ringe geschnittene Zwiebel und ebenfalls in Ringe geschnittene Lauchstange in einem großen Topf erhitzen. Kürbis in ungefähr 2 cm große Würfel schneiden und dazugeben. Gewürze hinzufügen, mit Brühe (Huhn oder Gemüse) aufgießen, Honig und Reis dazugeben. Die Flüssigkeit einmal aufkochen, dann das Ganze zugedeckt bei mittlerer Hitze ungefähr 40 Minuten lang köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist. Schließlich alles fein pürieren. Die Suppe auf Teller verteilen, je einen Esslöffel Joghurt daraufgeben sowie einige Chiliflocken.

Kürbissuppe mit Zimt

Zutaten für 4 bis 6 Personen: Olivenöl, 1 Zwiebel, 1 Lauchstange, ungefähr 1 kg Kürbisfleisch (Hokkaido), 1 TL gemahlenes Piment, 1 TL gemahlener Zimt, 1,5 l Hühnerbrühe, 1 EL Honig, 2 EL Reis, ungefähr 6 EL Joghurt, 1 TL Chiliflocken