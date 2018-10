Modellbau Mirko Borsche fiebert mit Modellbauern in einer Fernsehshow mit

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Als ich klein war, habe ich mit meinem Vater ein Schnellboot von Robbe zusammengebaut. An den Wochenenden sind wir zusammen an den 20 Zentimeter tiefen Betonsee – liebevoll Ziersee genannt – hinter unserer Wohnanlage gegangen und haben es auf dem Wasser fahren lassen. Wie gern hätte ich auch einen Hubschrauber oder ein Flugzeug gehabt, doch die waren damals sehr teuer.

Vielleicht hat mich deshalb diese Sendung über Modellbauer so fasziniert. Sie läuft seit fast zehn Jahren auf DMAX, alte Staffeln kann man auf iTunes oder Amazon herunterladen. Ich habe ein paar Trailer auf YouTube gesehen. In jeder Folge treten zwei Teams gegeneinander an, die etwas nachbauen und vorführen sollen. Das klingt einfach, ist aber schwierig, wenn es sich bei den Modellen um das Patrouillenboot River Mark II oder das Greenpeace-Schiff Esperanza handelt. Den Teilnehmern wird ein Foto gezeigt und eine Aufgabe gestellt. Ich muss gestehen, ich liebe solche Nerd-Sendungen. Es steckt durchaus etwas Heldenhaftes darin, wie diese Menschen viel Zeit und Geld dafür aufwenden, Spielzeuge für Erwachsene zu bauen. Wie sie auf jedes Detail achten und mit großer Leidenschaft bei diesem Duell mitmachen. Es ist diese Geduld, die mich packt.

In meiner Lieblingsfolge baut Team A einen Truck mit Hebekran nach. Team B muss eine voll funktionierende Müllschreddermaschine herstellen, komplett mit Schreddermechanismus, Fließband und dem dazugehörigen Gabelstapler. Sie läuft, doch leider müssen die Bastler zugunsten der Funktionalität etwas vom Original abweichen und verlieren. Ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert. Und festgestellt, dass ich wohl auch einer dieser Nerds bin.

Technische Daten

Serientitel: "Die Modellbauer"

Staffeln: 10

Erstausstrahlung: 18. 2. 2009

Preis pro Staffel: 6,99 Euro