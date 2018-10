Die großen Fragen der Liebe Soll sie ihm die Versöhnung erleichtern?

Die Frage: Jana und Thomas haben sich bei der Arbeit kennengelernt und verliebt. Jana hat aus einer geschiedenen Ehe zwei Kinder. Als das Paar heiraten wollte, tat Thomas’ Mutter, eine katholische Schulrektorin, alles Mögliche, um die Beziehung zu der Geschiedenen zu unterbinden. Thomas brach den Kontakt zu seinen Eltern ab. Inzwischen haben die beiden zwei gemeinsame Kinder. Thomas legt stumm den Hörer auf, wenn seine Mutter anruft. Jana hingegen hört zu, was die Schwiegermutter sagt: Versöhnen wir uns, ich habe einen Fehler gemacht, ich würde so gerne die Enkel sehen! Jana versteht ihre Not. Aber wäre es nicht Thomas’ Sache, sich mit seiner Mutter zu versöhnen? Der behauptet, sie hätte ihm die Kindheit vermiest, das wolle er seinen Kindern ersparen.

