Ward Hooper Ein Amerikaner in Berlin

Mitten in Berlin, in einem hübsch sanierten Altbau mit einem Yoga-Studio im Parterre, gibt es einen Ort, wo die Stadt noch so roh wirkt wie in den frühen Neunzigerjahren, als die Mauer gerade erst gefallen war und sich Künstler und Träumer in Berlin-Mitte breitmachten. Es ist die Wohnung von Ward Merrill Hooper.

Wenn er die Tür öffnet, steht man in einem Flur mit unverputzten Wänden. An einer Seite stehen Plywood-Stühle von Ray & Charles Eames, beleuchtet von einer Reihe von Aluminiumlampen. Die hat Ward Hooper selbst gefertigt, er ist Metalldesigner. Seine Vormieterin, erklärt er, habe die Handwerker nicht hereingelassen, als die Wohnungen im Haus saniert wurden. Sie fürchtete die Mieterhöhungen. Und als er einzog, habe er sich entschlossen, die Räume genau so zu belassen, in ihrer dringenden Sanierungsbedürftigkeit.

Ward Hooper – das klingt, als müsste man ihn kennen, mehr nach Künstlernamen als nach einer echten Person. Vielleicht nach einem Pop-Art-Künstler aus Manhattan. Und tatsächlich ist Hooper ein Zeitgenosse von Künstlern wie Richard Hambleton, Jean-Michel Basquiat und Keith Haring, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren in New York zu Legenden wurden, er war auch mit ihnen befreundet. Sie alle starben in New York. Ward Hooper ist heute 60 Jahre alt, er hat in Berlin überlebt.

Als Künstler und Designer ist Hooper zwar nicht annähernd so bekannt wie seine Wegbegleiter. Doch über die Jahre ist er selbst ein Kunstwerk geworden. Wer ihn besucht, erlebt, wie es ist, wenn jemand sein ganzes Leben nur den Dingen folgt, die ihn interessieren. Und was es bedeutet, diese Dinge wirklich wertzuschätzen.

Ward Hoopers Wohnung ist so bemerkenswert, dass sie von World of Interiors gewürdigt wurde, einem führenden britischen Designmagazin. Hooper lebt in einer Mischung aus Kunstgalerie, Spielzimmer und Industriedesignmuseum. Überall entdeckt man besondere Gegenstände. Kleine Metallobjekte von seiner eigenen Hand sind kunstvoll arrangiert, mal ein Kerzenständer, mal ein Bleistifthalter. Figurenensembles mit ein paar Zinnsoldaten. Gleichzeitig fehlen elementare Dinge. Im Bad gibt es eine Wanne, aber kein Waschbecken. In der Küche fehlt die Spüle, Hooper spült sein Geschirr in der Badewanne. Er will diesen Ort so bewohnen, wie er ihn vorfand. Nicht einmal die Dielen hat er abgezogen.

Sein einziger Luxus ist ein großer Herd, der aussieht wie eine Mischung aus einem Altar und einem DJ-Pult, nur mit Kochplatten statt Plattentellern. Alle Gewürze sind in kleinen Behältern neben den Kochfeldern untergebracht. An einer Stange hängen Messer. Deren Griffe hat er selbst gedreht, weil er beim Schneiden ein gutes Gefühl in der Hand haben möchte. Und überall gibt es besondere kleine Details, einen Salzstreuer in Form einer kleinen Figur etwa, ein Holzmännchen, das sich als Zahnstocherspender herausstellt – und was macht eigentlich der kleine Schokoladenmarienkäfer in dem Schüsselchen?

Ward Hooper wuchs in Long Island auf, Sohn eines erfolgreichen Werbegrafikers aus New York. Die Eltern, die ihn "Skipper" nannten, wohnten in einem türkisblauen Haus. In seinem Kinderzimmer waren auf den Tapeten Matrosenmotive. Seine Mutter sammelte Puppen und Spielzeug. Manchmal erzählte sie von der fernen Stadt Nürnberg, wo es ein berühmtes Spielzeugmuseum gebe. Und sie hatte im Haus ein besonderes Zimmer eingerichtet: einen kleinen Raum, in dem das ganze Jahr Weihnachten war. Im "Christmas room" hingen ganzjährig Weihnachtsschmuck und Christbaumkugeln an den Wänden. Seine Mutter sagte, sie stammten aus einem fernen Land namens Deutschland.

Als junger Mann zog Hooper nach Manhattan, um dort Künstler zu werden. Er arbeitete in der Agentur seines Vaters, ansonsten war er Autodidakt. Er lebte in einer kleinen Wohnung im Meatpacking District, in dem damals wirklich noch Fleisch aus frischer Schlachtung verpackt wurde. Tierblut floss in den Rinnsteinen, Rinderhälften wurden an Fleischerhaken über die Straßen gezogen. "Hinter jeder Ecke gab es etwas Neues zu entdecken", erinnert sich Hooper. In der Wohnung über ihm war ein Homosexuellen-Club. "Ich sah ständig Leute bei mir im Haus, die gekleidet waren wie die Village People. Immer wieder gab es Sado-Maso-Partys. Alles passierte direkt vor meinen Augen."

Hooper wurde Teil der Kunstszene. Als er eines Tages ein Rennrad der Marke Campagnolo in die Hände bekam, wusste er, mit welchem Material er arbeiten wollte: "Das Stahlrohr kam mir schöner vor als alles, was ich zuvor gesehen hatte." Er begann, Lampen aus Metall zu bauen, die meisten verkaufte er an Freunde. Sein erstes Modell war eine große Suppendose, in die er eine Fassung schweißte. Er war auch fasziniert von der grafischen Leuchte Tizio, die Richard Sapper für die italienische Marke Artemide schuf. Die standen in New York nur in den edelsten Büros und kosteten 500 Dollar pro Stück. Eines Tages, schwor sich Hooper, werde er auch so eine Lampe besitzen. Heute hat er eine.

Ward Hooper lernte in Manhattan die deutsche Designerin Claudia Skoda kennen, die sowohl einen Laden in New York als auch einen in West-Berlin hatte, sie wurden ein Paar. Vielleicht war das seine Rettung. Manhattan war ein Vulkan der Kreativität, aber es verschlang seine Künstler. Und vielleicht wäre es Ward ähnlich ergangen. Als er eines Tages weinend seiner Freundin Claudia am Telefon sagte, er könne nicht mehr, alles sei zu viel für ihn, da riet sie ihm, nach Berlin zu ziehen. In Berlin werde er zur Ruhe kommen. Und das tat Ward 1983. Er blieb bis heute.