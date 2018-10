Flächennutzung Was nimmt wie viel Platz ein?

© Laura Edelbacher

Karte: Anteil an der gesamten Landfläche in Prozent.

Um Verteilung geht es oft in der Politik, und dann ist die Rede meistens von Geld. Hier geht es um die Verteilung von Land. Die Grafik zeigt, wie die etwas mehr als 357.000 Quadratkilometer aufgeteilt sind, die Deutschland ausmachen. Überraschend viel Platz, mehr als vier Fünftel, nehmen Pflanzen ein, vor allem Nutzpflanzen. Der so berühmte deutsche Wald ist gewissermaßen kleiner als der deutsche Acker. Und Moore und Sümpfe haben zusammen dreimal so viel Platz wie alle Friedhöfe.



Da wirkt der Mensch fast bescheiden – aber eben nur, solange er tot ist und nicht noch Auto fährt, denn die fürs Wohnen bebauten Flächen sind nicht dramatisch größer als jene, die der Straßenbau gefressen hat. Tröstlich ist, dass das Erholen kaum weniger Raum einnimmt als das Arbeiten: Nur 1,7 Prozent der Fläche brauchen Industrie und Gewerbe. Man könnte Deutschland fast ebenso gut eine Unlandnation nennen wie eine Industrienation – als Unland bezeichnen die Behörden unbebaubare Fläche, zum Beispiel Felsen in den Bergen oder Dünen am Meer. Etwas so Schönes Unland zu nennen, darauf kommen nur die Deutschen.