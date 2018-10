Geschmortes Lamm mit Äpfeln Die Äpfel und das Altern

Ich gebe mir Mühe, mich über den Herbst zu freuen, ich esse gerösteten Kürbis und trinke Rotwein in der Badewanne. Aber seien wir ehrlich: Herbst heißt, dass es ständig regnet, und ich persönlich hatte schon zwei Erkältungen. Außerdem wird aus Herbst Winter, das heißt, die Lage verschlimmert sich in den nächsten Monaten. Mir erscheint die vorgetragene Freude über welke Blätter etwa so glaubwürdig wie die vorgetragene Freude übers eigene Altern. Klar, theoretisch gesehen wird man mit den Jahren weise und trifft weniger dumme Entscheidungen oder trifft sie zumindest bewusst, weil man sie regelmäßig mit seinem Therapeuten bespricht – aber praktisch heißt Altern einfach, dass die Zahl der Sommer, die man noch erleben wird, kleiner wird. Sorry. Aber die bunten Äpfel auf dem Wochenmarkt sind ja wirklich sehr hübsch. Hier also ein tolles Herbstrezept: Äpfel, mit Lamm geschmort. Ich wünsche viel Freude damit.

Lammschulter in ungefähr 2 cm große Würfel schneiden. Mit etwas Olivenöl in einen Topf mit schwerem Boden geben und anbraten, sodass das Fleisch etwas Farbe annimmt. Äpfel schälen, entkernen und in ungefähr 2 cm große Würfel schneiden. (Jede Apfelsorte ist geeignet, manche zerfallen beim Kochen, andere bleiben halbwegs in Form.) Zwiebeln in Ringe schneiden. Beides zum Fleisch hinzufügen, ebenso Lorbeer, Nelke, Chili und Salz. Unter Rühren alles kurz andünsten. Dann mit Wein und Wasser ablöschen. Flüssigkeit aufkochen. Die Hitze runterschalten, den Topf zudecken und alles bei mittlerer Temperatur ungefähr 1 Stunde lang schmoren. Das Fleisch sollte weich und zart sein. Am Schluss mit etwas Zitronensaft und Salz abschmecken. Kartoffeln passen als Beilage. Oder besser noch zerstampfte gekochte Kartoffeln, mit Butter vermengt, auch bekannt unter dem Namen Kartoffelstampf.

Geschmortes Lamm mit Äpfeln

Zutaten für 3 bis 4 Personen: 600 g Lammschulter, etwas Olivenöl, 5 mittelgroße Äpfel, 2 Zwiebeln, 2 Lorbeerblätter, ¼ TL gemahlene Nelke, 1 Prise Chiliflocken oder ½ kleine Chilischote, ½ TL Salz, 150 ml Weißwein, 150 ml Wasser, Saft von ½ Zitrone