Ironische Mode Alles für den Fan

Früher waren Merchandising-Produkte eine Sache für Fans. Man ging zum Konzert einer Band, etwa von Bon Jovi, und kaufte sich danach ein Band-T-Shirt mit den Tourdaten. So ein T-Shirt sagte: Ich bin ein Fan – und ich war dabei! Man wollte natürlich als Bon-Jovi-Fan erkannt werden, vor allem von anderen Fans. Man zeigte, dass man dazugehörte. Dafür nahm man als T-Shirt-Träger einiges in Kauf. Zum Beispiel, dass alle Nicht-Bon-Jovi-Fans das Kleidungsstück furchtbar fanden. Schließlich machte der Träger sich nicht nur als Freund einer bestimmten Musikrichtung erkennbar, sondern auch einer Lebenshaltung, die auf große Gefühle setzt.

Inzwischen sind T-Shirts mit Merchandising-Bezug zum Modestatement geworden. Die aktuellen Kollektionen enthalten lauter Referenzen an Stars, Filme und Comicfiguren. Bei Kenzo gibt es Dracula-T-Shirts. Raf Simons bietet Oberteile mit Szenen aus dem Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo an, Vetements feiert den Sänger Marilyn Manson. Alessandro Michele, Designer von Gucci, hat es geschafft, fast jede seiner Kollektionen mit einem Bezug aus der Popkultur zu unterfüttern. Besonders beliebt sind bei ihm Disney-Figuren wie Mickey Mouse und Schneewittchen. Solche Referenzen weisen fast immer in die Vergangenheit. Er wird eine Zeit zitiert, in der die Dinge irgendwie greller und dramatischer waren als heute. Selbst wenn ein heute noch sehr präsenter Charakter wie Mickey Mouse auftaucht, dann in einer historisierenden Pose und selten so, wie Mickey Mouse heute vermarktet wird. Die aktuellen Disney-Merchandising-Stars aus Produktionen wie Frozen oder Cars tauchen in den Kollektionen gar nicht auf. Schließlich möchte man das Merchandising nur als Referenz benutzen.

In den Entwürfen schwingt meist weniger Begeisterung für kulturelle Inhalte mit als bemühte Ironie. Indem sich Mode mit Insignien des Trash schmückt, scheint sie sich selbst weniger ernst zu nehmen. Ein Oberteil mit einer handgestickten Comicfigur sieht so gar nicht nach elitärem Stil aus, sondern irgendwie nach humorvoller Subversion. Indem man den Trash ausstellt, wendet man sich nicht an Fashion-Victims, die sich nur für teure Klamotten und Statussymbole interessieren. Sondern an die Eingeweihten, die die Ironie erkennen.

Letztlich geht das alles wohl am Ende zulasten jener, mit denen sich die Mode scheinbar solidarisieren möchte: der ganz ernsthaften Fan-T-Shirt-Träger. Denn wenn man künftig jemanden mit einem Bon-Jovi-T-Shirt trifft, weiß man nicht: Ist das noch ein echter Kuschelrocker – oder doch nur ein Modefuzzi?

Foto: Peter Langer / Auch Dracula rockt: T-Shirt von Kenzo