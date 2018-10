Sleepbuds Mirko Borsche findet ein zeitgemäßes Mittel gegen Schlafprobleme

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Bei mir ist gerade eine stressige Phase, das merke ich vor allem daran, dass ich schlecht schlafe. Nachts wache ich beim kleinsten Geräusch auf und starre ins Dunkle, und alle möglichen Fragen und Gedanken beginnen in meinem Kopf zu kreisen und halten mich wach: Was steht morgen im Büro an? Wie geht es meinem Vater? Wann habe ich Zeit, das nächste Produkt für diese Kolumne zu testen?

Ob mir die Sleepbuds von Bose wohl helfen können? Diese kleinen kabellosen Ohrhörer versprechen nicht nur, alle Geräusche aus der Umgebung wegzufiltern, sondern auch, den Träger durch beruhigende Töne in den Schlaf zu wiegen. Ein Hilfsmittel für alle, die mit schnarchenden Partnern, einer lauten Umgebung oder eben kreisenden Gedanken zu kämpfen haben. Ganz normal Musik hören kann man mit den Dingern allerdings nicht.

Die Ohrhörer sind überraschend bequem; solange man nicht auf einem Ohr liegt, stören sie nicht. Per Bluetooth verbinden sie sich mit dem Handy beziehungsweise der dazugehörigen App. Auf der kann man einstellen, welchen der zehn Töne man hören will, wie lange ein Ton abgespielt werden soll und ob man zu einer bestimmten Uhrzeit geweckt werden will. Ich bin bei einem esoterisch klingenden Keyboard hängen geblieben, auch die Lagerfeuergeräusche sind nicht schlecht.

Es ist ein bisschen wie Schäfchen zählen. Man macht die Augen zu und lauscht. Für Leute, die viel in Zügen oder Fliegern sitzen, muss die Verwendung der Ohrhörer sehr erholsam sein. Mit rund 270 Euro sind sie natürlich sehr teuer, aber für Schlafgeplagte wie mich ist es das wert. Seit Kurzem benutze ich sie auch tagsüber, wenn ich arbeite: Ich schaue die Kollegen an und höre Vogelgezwitscher.

Technische Daten

Größe: 2,38 x 2,69 x 1,42 cm

Gewicht: jeweils 2,3 g

Akkulaufzeit: 16 Stunden

Preis: 269,95 Euro