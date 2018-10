Thomas Kretschmann "Vieles, was andere als existenziell bedrohlich empfinden, schreckt mich nicht"

Thomas Kretschmann 56, floh als 19-Jähriger aus der DDR in den Westen. Seine Schauspielkarriere begann Ende der Achtzigerjahre, unter anderem wirkte er in Hollywoodproduktionen wie Der Pianist und Der Untergang mit. Nun ist er in Ballon zu sehen, einem Kinofilm über eine Flucht aus der DDR.

Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind häufig nur dagesessen und meinen Tagträumen nachgehangen habe. Auch in der Schule habe ich meist aus dem Fenster geblickt und geträumt. Später, als ich Leistungsschwimmer war und zum Olympiakader der DDR gehörte, haben mich meine Träumereien gerettet. Wir mussten jeden Tag 20 Kilometer schwimmen – ich nannte das "Kacheln zählen" –, und auch dabei bin ich in einen traumähnlichen Zustand geflüchtet. Jeden Tag zweimal zweieinhalb Stunden lang nur die Kacheln vor Augen: Wenn ich dabei meinen Kopf nicht beschäftigt hätte, wäre ich verrückt geworden. Später waren meine Tagträume immer ein Antrieb für mich: der Abschied vom Leistungssport, die Republikflucht, der Umzug von Berlin nach Los Angeles; immer hat mich dabei der Traum von Veränderung und Wandel angetrieben.

In Gedanken ständig mit der Zukunft, dem nächsten Traum, beschäftigt zu sein, macht es mir allerdings schwer, das Hier und Jetzt bewusst zu genießen. Im Rückblick auf ein Erlebnis denke ich häufig: Das war ja toll. Aber während es geschah, habe ich es kaum wahrgenommen. Hinzu kommt, dass es mir schwerfällt, loszulassen und die Kontrolle abzugeben. Ich wünsche mir oft, ausgeglichener und gelassener zu sein. Als ich in Italien lebte, ist mir das sehr bewusst geworden, denn die Italiener waren ganz anders. Damals habe ich mir vorgenommen, mir von ihnen etwas abzuschauen. Daran arbeite ich immer noch.

Nachts habe ich nie schöne Träume. Mehr als zwanzig Jahre lang hatte ich einen wiederkehrenden Albtraum: Ich habe anscheinend jemanden umgebracht und stehe kurz davor, überführt zu werden. Die Tat selbst spielte in diesem Traum keine Rolle, das Motiv nicht und auch nicht das Opfer. Immer ging es darum, dass ich mich schuldig gemacht hatte.

Solche Träume haben mein Leben geprägt, jahrzehntelang habe ich Schuldgefühle mit mir herumgetragen. In der DDR sind sie mir ständig eingeimpft worden. Extrem wurde es, als ich im Alter von 17 Jahren mit dem Schwimmen aufhörte. Im Olympiakader hatte ich ja einen "Leistungsauftrag", da kam ich nicht so ohne Weiteres heraus. Auch meine Mutter machte mir klar, dass es für sie eine Enttäuschung wäre, wenn ich alles Erarbeitete einfach so hinschmeißen würde. Ich musste das allein durchkämpfen, gegen mein Zuhause, gegen das System – es war ein regelrechter Krieg, der mich psychisch sehr belastet hat. Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Meine Flucht aus der DDR war dann die logische Folge.

All das bewältigt zu haben hat mir aber auch Mut gemacht. Vieles, was andere als existenziell bedrohlich empfinden, schreckt mich nicht. Als ich Vater wurde, hat sich das jedoch geändert: In den ersten Lebensjahren meiner Kinder bin ich nachts immer wieder schweißgebadet aufgewacht, weil ich geträumt hatte, ihnen sei etwas zugestoßen. Ertrinken im Pool zum Beispiel, die damals häufigste Ursache für Kindstod in Los Angeles. Meine Kinder haben mich das Fürchten gelehrt. Auch in meinen Träumen.

