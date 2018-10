Deutschland Brieftaubenzüchter

Quelle: Verband deutscher Brieftaubenzüchter e.V. und eigene Berechnungen © Laura Edelbacher

Bergbau-Kumpel haben als Erste Brieftauben zu ihrem Hobby gemacht, weil sie in den Himmel gucken wollten anstatt in die Dunkelheit, damals im 19. Jahrhundert. Die Tauben werden weggefahren, an einen Ort, der zig Kilometer entfernt von ihrem Schlag liegt. Von dort fliegen sie zurück, während die Züchter warten und die Zeit stoppen. Brieftaubenzüchter findet man auch heute noch dort, wo früher viel Bergbau war: in Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Dass Thüringen, welch Überraschung, die meisten Züchter pro Einwohner hat, liegt daran, dass nicht ganz NRW aus dem Ruhrpott besteht und dass in Städte wie Köln oder Düsseldorf viele Leute ziehen, die nichts von Tauben wissen. Nach Thüringen hingegen ziehen wenige. Es sind fast immer alte Männer, die das Hobby pflegen. Wer Tauben züchtet, der braucht Platz und Geld. Das erklärt, wieso in Berlin noch niemand das Hobby für retro und hip erklärt hat. Dabei gibt es Tauben, die von Bologna nach Bochum fliegen. Damit stärken sie den europäischen Gedanken: Sie kennen keine Grenzen – und vergessen nicht, wo sie herkommen.