Rezepte Grönemeyers Wochenmarkt

Fregola con Frutti di Mare (sardische Fregola-Pasta mit Meeresfrüchten)

Es war Loriano aus dem Restaurant Vino e Basilico, einem meiner Favoriten in Berlin in der Tucholskystraße, der aus seiner Küche kam und mich fragte, ob er mir mal ein wunderbares sardisches Gericht kochen solle, nach dem Rezept seiner Mutter. Mit sentimentalem Überschwang servierte er mir Fregola con Frutti di Mare. Ich hatte noch nie davon gehört, und selbst italienische Nichtsarden kennen nach meiner Erfahrung dieses Gericht kaum. Es ist herrlich. Fregola sind runde Mininudeln, und die geben zusammen mit bunt gemischten Meeresfrüchten dem Leben Sinn und Geschmack. Wo immer dieses spezielle Gericht angeboten wird, sollte man es dringend probieren – oder man versucht, es selber nachzukochen.

Garnelen putzen, Köpfe abtrennen. Für die Bisque Zwiebel, Tomaten und Karotte klein schneiden, Knoblauch und Petersilie hacken. Olivenöl in einem Topf erhitzen, das Gemüse mit den Garnelenköpfen anbraten und nach 10 Minuten mit Weißwein ablöschen. Wenn der Wein verdampft ist, mit Eiswürfeln bedecken und kochen lassen, bis die Flüssigkeit auf drei Viertel reduziert ist. Mit einem Mixer pürieren und durch ein feines Sieb passieren.

Für die Pasta Tintenfische putzen und in Streifen schneiden. Hummer halbieren. Alle Muscheln waschen. Knoblauch fein hacken. In einer großen Kasserolle Knoblauch und Chili in Olivenöl anschwitzen. Hummer, Tintenfische und Garnelenkörper (die Köpfe sind ja in der Bisque) dazugeben, ca. 7 Minuten lang anbraten, dann alle Muscheln dazugeben. Sobald diese sich öffnen, alles mit einer Schaumkelle herausnehmen und in eine Schüssel geben, mit Folie bedecken. Fregola mit dem übrig gebliebenen Sud wie einen Risotto bei niedriger Hitze kochen (nach und nach die Bisque dazugeben). Nach ca. 8 bis 10 Minuten sind die Fregola fertig. Am Ende die Meeresfrüchte hinzugeben und 3 Minuten lang ziehen lassen. Mit ein paar Tropfen Olivenöl, etwas Petersilie und Basilikum anrichten.

Zutaten für 4 Personen: für die Bisque (eine dick eingekochte Suppe, in der die Nudeln gekocht werden): 8 Garnelen (nur die Köpfe, die Körper kommen in die Pasta), 1 weiße Zwiebel, 10 Cherry-Tomaten, 1 Karotte, 2 Knoblauchzehen, einige Blätter frische Petersilie, Olivenöl zum Anbraten, Weißwein zum Ablöschen, 1 kg Eiswürfel (oder 1 l eiskaltes Wasser); für die Pasta: 8 Garnelen (nur die Körper), 8 Calamaretti (junge Tintenfische), 1 kleiner Hummer, 1 kg Venusmuscheln, 1 kg Miesmuscheln, 500 g Messerscheidemuscheln, 1 Knoblauchzehe, 4 EL Olivenöl, etwas frischer Chili, 280 g Fregola (kleine sardische Hartweizen-Pasta), Petersilie, Basilikum