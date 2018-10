Schlüsselbund Der Schlüssel zum Erfolg

Ingenieure geben sich alle Mühe, den Schlüssel abzuschaffen. Ganz so, als wäre er eine Geißel der Menschheit. Wer ein Auto kauft, bekommt dazu oft keinen Autoschlüssel mehr, sondern eine Chipkarte, mit der er das Fahrzeug öffnen kann. Auch in der Wohnung gibt es immer weniger Schlüssel. Viele Häuser öffnen sich mit Zahlencodes oder durch Fingerabdruck-Erkennung. All dies wird einem als Fortschritt verkauft, schließlich muss man nicht mehr verloren vor der eigenen Tür stehen, nur weil man den Schlüssel vergessen hat. Man hat ja die Chipkarte in der Geldbörse oder den Code im Kopf. Wenige denken daran, dass es auch schön sein kann, einen richtigen Schlüssel zu besitzen.

Der Schlüssel ist ein altes Symbol der Macht. Traditionell wird Petrus, der erste Jünger Jesu, mit einem Schlüssel dargestellt, damit öffnet er die Pforten des Himmels. Deshalb sind im Wappen des Vatikans Schlüssel abgebildet. Ein Sinnbild des Anspruchs, die Botschaft Gottes auf Erden zu sein. Wer einen Schlüssel besitzt, hat eben besondere Möglichkeiten.

Für Männer ist ein Schlüsselbund oft ein Schmuckstück. Weshalb zu den Accessoires von Luxusmarken auch stets Schlüsselanhänger zählen. Mancher versieht den Schlüsselbund sogar mit zusätzlichen Anhängern. Und oft ist mit einem Schlüssel eine Erinnerung verbunden, weshalb mancher den Schlüssel seines ersten Autos noch mit sich herumträgt, obgleich selbiges schon längst verschrottet ist. Dies kann zu einer beträchtlichen Sammlung am Schlüsselbund führen. Sie wird oft stolz vorgezeigt, denn wer viele Schlüssel besitzt, der ist offenbar ein wichtiger Mensch. Mit dem Alter wird vieles weniger beim Mann, die Muskeln, die Haare – nur die Schlüssel mehren sich.

Damit schließt der Schlüsselbund direkt an eine urtümliche Art des Männerschmuckes an. In der bayerischen Volkstracht gibt es das Charivari, eine Schmuckkette, welche die Herren am Latz der Lederhose tragen. Das Charivari wird mit den Jahren immer mehr mit Kleinoden wie Tierzähnen, Münzen oder Talismanen behängt. Selbst wenn sein Träger hinfälliger wird, das Charivari wird immer prächtiger.

Somit ist der Schlüsselbund das Charivari des bürgerlichen Mannes. Nur mit dem Nachteil, dass es keine wirklich würdige Art gibt, ihn zu tragen. Der Schlüsselbund steckt meist, unschön auftragend, in der Hosentasche oder beschwert die Innentasche des Jacketts. Hängt man ihn außen an die Hose, rasselt man damit wie ein Schlossgespenst. Es ist ein echtes Dilemma. Vielleicht hilft es da nur, sich zu besinnen und sich zu fokussieren. Petrus zum Beispiel trägt nur einen Schlüssel mit sich herum, den wichtigsten.

Foto: Peter Langer / Sesam, öffnet euch! Mit so einem Schlüsselbund hat man Zugang zu praktisch allem