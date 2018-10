Die großen Fragen der Liebe Muss sie seinen Spaß verstehen?

Die Frage: Karl hat Emma in einem Club kennengelernt. Sie sind beide noch in der Ausbildung, aber wollen keine Zeit mehr verlieren, sondern die Sache ernster angehen. Sie planen einen Urlaub in Vietnam; danach sieht man weiter. Emma ist zierlich, hübsch, hat ausgeprägte Wangenknochen. Auf einem Jahrmarkt treffen sie einen Leierkastenmann mit einem Äffchen, das einen Teller herumreicht und Münzen einsammelt. "Du siehst aus wie das Leierkastenäffchen", sagt Karl und legt den Arm um Emmas Schulter. Emma schüttelt ihn ab. "Du meinst, du kannst dir alles erlauben!" – "Aber es war doch lieb gemeint!", kontert Karl. "Was ist lieb an einem bettelnden Affen!", schimpft Emma. "Du verstehst keinen Spaß", knurrt Karl und fragt sich aber doch, was er falsch gemacht hat.

