Die großen Fragen der Liebe Soll er ihr ein Ultimatum stellen?

Die Frage: Michael ist 34 und wünscht sich schon länger, dass die Beziehung zu seiner 29-jährigen Freundin Anna verbindlicher wird. Anna lebt seit sieben Jahren in einem winzigen Apartment und hätte nun gerne mehr Platz. Michael möchte die Chance nutzen und mit ihr zusammenziehen. Anna sagt nicht Ja und nicht Nein, es sei doch schön, wie sie bisher die Beziehung gelebt hätten! Kurz darauf überrascht sie Michael mit einer Neuigkeit: Sie gibt ihr Apartment auf und gründet eine Zweier-WG mit ihrer besten Freundin. Michael muss erst einmal heftig schlucken; das hat er nicht erwartet! Dann gärt es in ihm: Warum hat ihn Anna so enttäuscht? Er muss ihr ein Ultimatum stellen: Wenn sie nicht bereit ist, mit ihm den Alltag zu teilen, will er die Beziehung beenden!

