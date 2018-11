Alltag Notizen aus dem Alltag

1. Herbstmorgen: Die Haufen nassen Laubes in der Straße wirkten wie die Überreste einer Großveranstaltung.

2. Die Frau in der Straßenbahn, deren Textnachrichten fast ausschließlich aus Emojis bestanden, kam mir einen Moment lang wie eine Comicfigur vor.

3. Hinter dem Wasserhahn die kleine Spinne, so zart, dass sie eher wie eine Zeichnung aussah, ein Muster – kein einzelnes Lebewesen, sondern reine Form.

4. Einer stieß seine ahnungslose Bekannte von hinten fast um, und als sie sich umdrehte, war keinerlei Ärger über die rohe Begrüßung in ihrem Gesicht zu erkennen, nicht einmal Verwunderung.

5. Die beiden kleinen Löcher am Ohrläppchen des Vorstandsvorsitzenden wiesen auf eine längst vergangene Etappe der Lebensgeschichte, die von seiner ganzen restlichen Erscheinung überlagert wurde (wie die plötzlich erkennbare Narbe an den Pulsadern bei einer mitten im Leben stehenden Person).

6. Der Demenzkranke unter den Hochzeitsgästen leerte die Teller des festlichen Menüs mit besonderem Appetit.

7. Die Provinzialität der Kleinstadt, die sich jetzt dadurch zu zeigen schien, dass an der Supermarktkasse alle Kunden lange nach den passenden Münzen im Geldbeutel kramten.

8. Wie der Blick des Mannes sofort von der Frau abließ, als er sah, dass sie schwanger war.

9. Der Musikgeschmack des Vaters früher, seine Peter-Alexander- oder Charles- Aznavour-Platten: Lange Zeit war ich mir sicher, das seien die Lieder, die Menschen in einem bestimmten Alter hören, und mit Unbehagen dachte ich an die Zeit, in der auch ich, einer Art Naturgesetz folgend, diese Vorlieben annehmen würde. Erst viel später, mit dem Auftauchen vierzigjähriger Techno-DJs und fünfzigjähriger Punkrocker, erwies sich der Fehler dieser Prognose. Man bleibt ein Leben lang seinem Musikgeschmack treu, hält ihn weiterhin für einigermaßen informiert (und zweifellos wird der eigene Sohn diese lebensverändernden Platten seinerseits einmal für beschauliche Seniorenmusik halten). Mein Peter Alexander ist Jello Biafra, mein Charles Aznavour Ian MacKaye.

10. Die Irre vor dem Kiosk, barfuß im November, zog einen Geldschein aus ihrem abgerissenen Brustbeutel, und als die bekannte blaue Gestalt einer 20-Euro-Banknote zum Vorschein kam, war das fast ein überraschender Effekt von Normalität.

11. Letzte Spätherbstwespe, draußen im Café, sie ängstigt und rührt zugleich.

12. Ein Hotelpage zog den Rollkoffer eines Gastes durch das Foyer, und in seinem Gesichtsausdruck glaubte man einen Anflug von Missmut, beinahe eine Art Scham zu erkennen. Lag nicht die Würde dieser vertrauten Geste zu einem guten Teil an dem Kraftaufwand, der mit ihr verbunden war? Von dem zu Leichten des Rollkoffers ging in diesem Moment etwas Erniedrigendes aus. Übrig blieb die bloße Zurschaustellung einer Machtbeziehung.

13. Am Morgen, als ich, nach nächtlicher Ankunft im Hotel, zum ersten Mal auf die Straße trat, schien es die besondere Geschäftigkeit der fremden Großstadt zu sein, die sie mir wie einen unbekannten Duft nahebrachte (Helsinki, Boulevard Simonkatu).

14. Die losen Handykabel hingen wie Hundeleinen in der Ecke mit den Steckdosen.

15. In der Zeitung ein paar alte Fotos von Punks in der BRD: Bemerkenswert an diesen Bildern ist heute, dass den Gestalten mit den bunten Haaren und den beschmierten Lederjacken nichts von ihrer Zeitgenossenschaft anzumerken ist. Der Hintergrund verändert sich; an den parkenden Autos, den Werbeplakaten oder den Passanten mit ihren Einkaufstüten kann man genau erkennen, ob das Foto eher in den späten Siebziger- oder am Ende der Achtzigerjahre aufgenommen wurde. Die Punks dagegen bleiben geschichtslos; an ihrer Erscheinung allein würde sich der Zeitpunkt der Aufnahme nicht annähernd bestimmen lassen. Im Nachhinein also scheint die mächtigste Facette ihrer Verweigerung der Aufstand gegen die eigene Datierbarkeit gewesen zu sein. Alle soziale Sprengkraft war vermutlich schon damals, ein paar Jahre nach den Sex Pistols, verpufft, die Irokesen und Nieten nichts als grelle Folklore, und wer noch etwas später als Punk herumlief, schuf eine Figur, die ungefähr so subversiv war wie ein Elvis-Double. Doch in der Rückschau, im Blick auf die Fotos aus verschiedenen Zeiten, in denen die Punks den immer gleichen Auftritt haben, lässt sich vielleicht die wahre Subversion erkennen. Der Protest betraf nicht die Spießerwelt, nicht die Zukunft, nicht das "System", sondern vor allem das Kolorit der eigenen Zeit.

16. Die Flugzeugpassagiere, die von niemandem abgeholt werden, gehen an der Menge der Wartenden rasch und mit gesenktem Kopf vorbei; Geschäftsgebaren, in das sich ein wenig Scham mischt.

17. Die Auslagen von Spielwarengeschäften sehen überall gleich aus.

18. Die Ansammlung von Rollstuhlfahrern mit ihren Betreuern auf dem Marktplatz: Manche sind noch im Kleinkindalter, manche bereits seit Langem erwachsen; die Gemeinschaft ist durch keine andere Nähe legitimiert als die der geteilten Beeinträchtigung. Nicht nur ein Leben in Gesundheit und beiläufiger Normalität ist ihnen versagt, sondern auch die freie Entscheidung, welchen Gruppen sie angehören wollen. Die Krankheit übertrumpft alle anderen sozialen Kategorien (so wie die Behinderten-WCs in öffentlichen Gebäuden keine Geschlechtskennung tragen).

19. "Kerker", weises Wort: auswegloser, immer gleicher Raum, der sich in der lallenden Wiederholung derselben Silbe abbildet.

20. Im Auto neben uns zwei alte Menschen, mit denen etwas nicht zu stimmen schien. Erst mit Verzögerung, als die Ampel längst auf Grün geschaltet hatte, die Erkenntnis, dass zwischen dem Mann am Steuer, vielleicht in seinen frühen Siebzigern, und der hochbetagten Beifahrerin eine ganze Generation liegen musste. Die Greisin war offenbar seine Mutter, doch der Generationenunterschied hatte sich verwischt und brachte ein Verhältnis hervor, dessen Natur im ersten Anblick verstörte.

21. Beim Aussteigen aus dem Carsharing-BMW der Blick auf die verschiedenen Fußspuren, die sich innen an der Fahrertür abzeichnen, eine Überlagerung von Mustern, die daran erinnert, wie viele Menschen das Auto Tag für Tag benutzen. Wie unvorstellbar wäre diese Promiskuität des Gebrauchs noch vor wenigen Jahren gewesen? Das eigene Auto erschien als hochindividueller Raum, mit selbst gestalteten Mixtapes im Recorder, häufig mit den eigenen Initialen im Kennzeichen. An frühen Straßenkreuzern war sogar ein Monogramm des Besitzers angebracht (etwa am neuen Chevrolet Thomas Manns im April 1937, wie er in seinem Tagebuch stolz notiert).

22. Die Eleganz, mit der die Anwältin im Gerichtssaal den Aktenstapel unter dem Arm hielt (wie ein Kellner, der ein volles Tablett auf der Hand balanciert).

23. So lange hatte sich der Tag hingezogen, dass es mich am Abend erstaunte, dass noch dieselben Schlagzeilen in den Boulevardzeitungs-Kästen zu lesen waren.