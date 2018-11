Brillen Zwischen mir und der Welt

Die Welt, wie ich sie kenne, verschwindet an einem Samstag vor ein paar Wochen für mehrere Stunden. Denn an diesem Samstag passiert das, was eigentlich niemals passieren kann, niemals passieren darf. Eine Katastrophe, ein Desaster, eine Tragödie, ein Debakel, ein Unglück, ein Drama. Ich komme aus der Dusche, das Telefon klingelt, und um zu schauen, welcher Name auf dem Display steht, brauche ich meine Brille, denn ich bin weitsichtig – ohne Brille kann ich nichts auf dem Display des Telefons lesen. Ich weiß grob, wo ich meine Brille hingelegt habe, natürlich habe ich sie zusammengefaltet, so wie ich meine Brillen immer zusammenfalte, wenn ich sie nicht trage, seit 40 Jahren mache ich das so. Ich greife also nach meiner Brille, aber mein Griff ist zu fest, ich höre ein leises Knacken, und jetzt habe ich nicht eine Brille in der Hand, sondern zwei halbe Brillen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden