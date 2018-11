Håkan Nesser "Die Angst vor allem, was anders ist, ist für mich schwer zu verstehen"

Håkan Nesser, 68, ist einer der erfolgreichsten schwedischen Kriminalautoren. Weltweit bekannt wurde er durch seine Romanreihe über den Kommissar Van Veeteren. Zurzeit ist die Verfilmung seines Romans Intrigo in deutschen Kinos zu sehen.

Meine Generation hatte noch viel Zeit für Tagträume. Sie sind eine wunderbare Art, Zeit zu verbringen. Und sie sind wichtig für uns Menschen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es heutzutage kaum noch Platz für sie gibt. Statt an einem warmen Sommertag auf einer Wiese zu liegen, in den Himmel zu blicken und die Wolken zu beobachten, starren wir auf das Smartphone oder den Laptop. Es gibt kaum noch Leerlauf im Leben.

Als junger Mann war ich ein guter Torwart, in meinen Tagträumen stand ich im Tor der schwedischen Fußballnationalmannschaft. Später habe ich Basketball gespielt und auch da von einer Profikarriere geträumt. Aber das disziplinierte Training war nicht so meine Sache.

Heute träume ich davon, zu verstehen, wie Pferde denken. Meine Frau und ich haben sechs Pferde. Ich selbst reite nicht, aber ich kümmere mich um sie, es entspannt mich sehr, Zeit mit diesen Tieren zu verbringen. Aber wenn sie mich mit ihren großen Augen ansehen, habe ich keine Ahnung, was sie denken.

Der Albtraum, der mich seit einiger Zeit besonders umtreibt, ist leider real: Ein gefährlicher Clown sitzt im Weißen Haus, überall wächst ein gefährlicher Nationalismus, auch in Schweden und Deutschland. Es sind Zustände wie vor dem Zweiten Weltkrieg, das macht mir Angst. Es wäre schön, wenn ich aus diesem Albtraum aufwachen könnte.

Auch wenn ich mir in meinen Büchern immer wieder in düsteren Szenarios ausmale, was in den Menschen so vorgeht, ist diese Angst vor allem, was anders ist, für mich schwer zu verstehen. "Schweden soll schwedisch bleiben" – was soll das heißen? In Deutschland haben die Nazis zu definieren versucht, was es bedeutet, deutsch zu sein. Das hat zu Krieg und Massenvernichtung geführt. Ich möchte nicht in einem Europa leben, in dem Nationalismus und Hass gesiegt haben.

Auch wenn ich die Lösung nicht kenne: Noch habe ich den naiven Traum, dass es einen Ausweg gibt und dass eines Tages all das verschwindet, was zurzeit völlig schiefläuft in der Welt – Kriege, Terrorismus, Fanatismus, Nationalismus. Und obwohl ich an Gott glaube, erwarte ich von den Religionen keine Lösung. Sie sind eher Teil des Problems. Ich weiß auch nicht, ob die Literatur wirklich helfen kann. Aber ich bin mir sicher, dass jeder ein wenig zur Veränderung beitragen kann. Es steckt mehr in uns Menschen als Angst und Hass.

Manchmal mache ich mir Gedanken darüber, dass es unter meinen Lesern statistisch gesehen auch Wähler der Schwedendemokraten oder der AfD geben muss. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die meine Bücher mögen, nicht gleichzeitig Nationalisten oder Anhänger von Rechtspopulisten sein können. Aber jeder kann meine Bücher lesen, und das ist auch gut so, wir leben in einer Demokratie. Und immerhin kann ich dafür sorgen, dass so jemand in meinen Büchern keine Bestätigungen für seine wirren politischen Ideen findet, also weder nationalistisches noch fremdenfeindliches Gedankengut. Das habe ich in der Hand.

