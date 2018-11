Kostüm Kostümfest

Wenige Kleidungsstücke sind so mit der Emanzipation der Frau verbunden wie das Kostüm. Es kam in den Fünfzigerjahren auf. Der Zweite Weltkrieg hatte den Emanzipationsbestrebungen der Frauenbewegung der Zwanzigerjahre ein jähes Ende bereitet. Der Mann sollte wieder das Geld verdienen, die Frau das Haus hüten. Gleichzeitig hatte die Welt sich drastisch verändert. In Europa waren viele Männer im Krieg gefallen, die Frauen hatten das zivile Leben alleine gestaltet. Es zeichnete sich ab, dass sie sich nicht mehr in eine passive Rolle hineindrängen lassen würden. Die Kleidung, die den Anspruch der Frauen symbolisierte, genauso zu arbeiten wie die Männer, war das Kostüm.

Das bekannteste Kostüm hat Coco Chanel 1954 entworfen. Es bestand aus einem losen Jäckchen und einem leicht ausgestellten Rock. Die Form der Jacke, hüftlang, erinnerte an einen männlichen Schnitt. Zusätzlich verzichtete Coco Chanel auf das Revers. Der knielange Rock war für die damalige Zeit sehr kurz. Feminin geprägte Details wie Goldknöpfe verliehen dem Teil ein weibliches Flair. Coco Chanel ließ das Kostüm aus Tweed fertigen – einem Material, das bis dahin Männern vorbehalten war.

Eine der ersten prominenten Kostümträgerinnen war Jackie Kennedy. Sie verhalf diesem Stil zum Durchbruch. Das Kostüm wurde nach und nach zur Garderobe der arbeitenden Frau und stand symbolisch für ihre neue Rolle in der Gesellschaft.

Frauen machten ihren Anspruch geltend, indem sie die Mode der Männer für sich abwandelten. Letztlich mussten sich Frauen aber auch wieder vom Kostüm emanzipieren. Dieses Kostüm war immerhin Bürokleidung und konnte sich nie recht als Kleidungsstück etablieren, das man auch in der Freizeit tragen wollte. Je selbstverständlicher es wurde, dass Frauen Karriere machen, desto mehr wurde auch Alltagskleidung am Arbeitsplatz getragen. Ein Kostüm galt als formaler, wenig selbstbewusster Look. Daher trugen es immer weniger Frauen im Job. Im Büro war das Kostüm, einst Symbol des weiblichen Aufbruchs, jetzt zum Symbol der Anpassung an männliche Dresscodes geworden.

Mittlerweile haben sich die Kleiderordnungen allerdings so weit aufgelöst, dass das Kostüm nicht mehr unbedingt mit der Arbeitswelt verbunden wird. Und schon ist es wieder auf den Laufstegen zu sehen. Es kommt reich verziert und in Sonnengelb bei Dolce & Gabbana daher, in Überschulterbreite bei Marc Jacobs und aus klassischem Tweed bei Louis Vuitton. Gucci bietet Kostüme mit überbreitem Revers an. Wer mutig ist, kann damit ja einfach mal ins Büro gehen.

Foto: Peter Langer / Jacke wie Rock: Kostüm von Chanel