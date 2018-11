Lucie und Luke Meier Meiers machen Mode

Eine Fabrikruine in einem Mailänder Gewerbeviertel, weiße Kacheln an den Wänden, der Boden ist ziegelrot gefliest. Durch zerbrochene Bodenplatten sprießt Löwenzahn, woanders sind Schmetterlingsbüsche hüfthoch gewachsen. Früher wurde in diesen Räumen der legendäre Weihnachtskuchen Panettone gefertigt, längst aber sind die Backöfen demontiert. Heute warten hier internationale Modekritiker und Einkäufer darauf, dass die Schau von Jil Sander beginnt.

Eine Schau von Jil Sander, das bedeutete bisher: ein repräsentativer Schauraum und Models vor einer klinisch weißen Kulisse. Dieser Raum aber ist anders, geradezu poetisch. Obgleich er für die Show kaum verändert wurde, sieht er aus wie eine Bühne. Vom Dach ist nur ein Gerippe geblieben, durch die zerschlagenen Fenster der Oberlichter flutet Sonne in den Raum. Alles wirkt strukturiert und gleichzeitig wild. Schon vor Beginn der Schau im September macht der Ort klar: Etwas hat sich verändert.

Die Mode führt diese Poesie, diesen Gegensatz zwischen Wildwuchs und Ordnung, weiter. In der Jil-Sander-Kollektion wechseln sich weit geschnittene Teile mit Jacken ab, die an Uniformen erinnern. Übergroße Taschen mit geometrischen Formen kontrastieren mit Oberteilen in fließenden Schnitten, die in überlangen Ärmeln enden. Ein Kleid, das oben eng und hochgeschlossen ist, weitet sich unten ballonartig. Die Looks schwingen zwischen hart und weich, zwischen Disziplin und Emotion. Nach 15 Minuten ist klar: Jil Sander, die Marke, die vor fünf Jahren von ihrer Hamburger Gründerin verlassen wurde und seitdem immer wieder um ihr Erscheinungsbild rang, ist wieder da. Und zwar vor allem wegen des Paars, das am Ende der Show Hand in Hand hinter den Models herschreitet. Beide in schwarzer Hose und weißem T-Shirt. Scheu lächelnd, als hätten sie sich auf den Laufsteg verlaufen und suchten den Ausgang. Es sind Lucie und Luke Meier: die Designer, die die Modemarke aus Deutschland wieder zu alter Relevanz bringen wollen.

Einen Tag nach der Schau sitzen die beiden auf der Terrasse des Mandarin Oriental Hotels in Mailand. Das sei die schönste Zeit – direkt nach der Show, sagt Luke Meier. Man sei noch beschwingt von der Präsentation und habe gleichzeitig noch nicht sehr viel zu tun. Vielleicht wollen sie noch einmal gemeinsam in die Natur fahren. Lucie Meier bestellt einen grünen Tee, ihr Mann Luke Wasser. Wie sie sich in den Korbsesseln in der Herbstsonne fläzen, wirken sie wie ein ganz normales Paar, das hier vielleicht Urlaub macht. Seit 2017 entwerfen die 36-Jährige und der 43-Jährige die Mode für Jil Sander. Es ist das erste Mal, dass eine große Modemarke ein Ehepaar als kreative Leitung eingestellt hat. Mode als Teamwork – dazu noch von Eheleuten: Das ist für eine Branche, die lange von der künstlichen Überhöhung der Geschlechter lebte, ungewöhnlich. Ungewöhnlich natürlich.

Das Verhältnis von Mann und Frau war in der Mode bislang ein abstraktes. Oft stand auf der einen Seite der Mann als Schöpfer der Mode, auf der anderen die dankbar empfangende Frau als Kundin. Ein Modedesigner war scheinbar beseelt von einem besonderen Genius, ein hochsensibles Wesen mit der Fähigkeit, die Zukunft der Mode vorauszuahnen. Er lebte in einer Designerwelt, die aus Schönheit, Überschwang, Verführung und oft auch Drogen bestand. Immerzu musste er inspiriert sein und verzehrte sich selbst in der Mode, die er schuf, produzierte Begehrlichkeit. Der andere Teil der Mystifizierung war die Figur der Frau, welcher der Designer huldigte. Beziehungsweise seiner "Vision" einer Frau, die er mit Kleidung ausstatten wollte. Im besten Fall kam diese Frau einer realen Kundin nahe. Im schlechteren Fall war sie ein Kunstwesen. Ein Mensch ohne Alltag, ohne Beruf, ohne Kinder, ewig jung.

Lucie und Luke Meier wollen Kleidung entwerfen, die puristisch ist und trotzdem emotional. © Jil Sander

Als normal galt völlig untragbare und oft auch stark sexualisierende Mode für Frauen. Als normal empfand man es, dass sich Kundinnen mit Schuhen quälten, die Füße im Laufe eines Abends zum Fall für den Orthopäden machten, und sich in Kleider zwängten, die man nur tragen konnte, wenn man die Maße eines Models hatte. Das alles galt als ungeschriebenes Gesetz in der Parallelwelt der Mode. Und jetzt gibt es mit Lucie und Luke Meier ein Paar, das zeigt, dass es auch ganz anders gehen kann. Dass Mode etwas sein kann, was Mann und Frau partnerschaftlich schaffen.

Es ist das erste Mal, dass Lucie und Luke den gleichen Arbeitgeber haben. Bislang hatten die beiden getrennt Karriere gemacht. Lucie, in der Schweiz geboren als Tochter einer österreichischen Mutter und eines deutschen Vaters, arbeitete zunächst unter Marc Jacobs für Louis Vuitton, später bei Balenciaga. Zuletzt entwarf sie als Co-Chefdesignerin kommissarisch die Haute-Couture- und Ready-to-wear-Kollektionen von Dior, nachdem Raf Simons die Marke verlassen hatte. Luke Meier, der im kanadischen Vancouver geborene Sohn eines englisch-schweizerischen Elternpaars, hat acht Jahre als Kreativchef bei Supreme gearbeitet, dem US-Streetwear-Label, das durch seine Kooperation mit Louis Vuitton legendär wurde. Später war er Mitgründer des Labels OMC, das amerikanische Streetwear mit italienischer Handarbeit verbindet. Herr und Frau Meier vereinen gewissermaßen die Modekompetenzen der Straße und der obersten Etagen.

Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Modeschule in Florenz. Beide waren für den jeweils anderen exotische Wesen. Lucie wuchs in Zermatt auf, einem 5.000-Einwohner-Ort am Fuße des Matterhorns, weit entfernt von der Modewelt. Für sie war der junge Mann aus Kanada, der sich anschickte, Streetwear in New York zu gestalten, ein Besucher aus einer aufregenden Welt. Luke war ebenso angetan, eine echte Schweizerin kennenzulernen. Da sein Vater aus der Schweiz stammt, hatte er als Kind dieses Land besucht und war von der Bergwelt begeistert. Was ihn auch faszinierte: ihre wunderschönen weißen Schuhe. Vor elf Jahren haben sie geheiratet.

Ein bisschen staunen sie heute noch übereinander. Luke ist von Lucies Gespür begeistert, zu erkennen, wann etwas ganz genau richtig ist. Lucie schwärmt von Lukes analytischer Tiefe. Dass Ehepartner gut zusammenarbeiten können, bezweifeln viele. Noch dazu gibt es kaum ein Umfeld, in dem es mehr Eitelkeiten gibt als in der Modebranche. "Wir streiten nicht oft", sagt Luke Meier, als verstehe er gar nicht, was das Problem sein soll. "Wir bekommen immer wieder gesagt, wir hätten so unterschiedliche Hintergründe." Er sehe das anders: "Letztlich geht es um unabhängiges Denken." Und dabei seien sich die beiden sehr ähnlich. "Wir sprechen nicht über spezifische Kleidungsstücke, wenn wir am Anfang eines Kollektionsentwurfs stehen", sagt Lucie. Sie analysieren auch keine Trends. Stattdessen reden sie über Gefühle. Die Gefühle, die sie zu Mode machen wollen. Erst wenn die Stimmung deutlich ist, folgen Entwürfe.