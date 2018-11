Pasta mit Salsiccia und Kürbis Nudeln mit Persönlichkeit

Die einen wollen ihren Fleischkonsum reduzieren, das scheint mir nicht besonders schwierig: Lässt man einfach das Fleisch weg. Ich dagegen arbeite daran, weniger Kürbis zu essen. Es kann nicht gut sein, so viel Kürbis zu essen. Zumal wenn man eine Kochkolumne schreibt. Der Sommer ist erst seit ein paar Wochen vorbei, und das ist schon das zweite Kürbisrezept auf dieser Seite. Ich möchte zwar, dass diese Kolumne einen persönlichen Ton hat, aber ich will auch nicht mit meinen Fixierungen die Geduld meiner Leser strapazieren. Neulich schrieb mir ein Leser, in meinen Rezepten kämen immer Zwiebeln vor. Da Zwiebeln aber nun mal in fast jedes Rezept gehören, nicht nur bei mir, deute ich diesen Vorwurf als Symptom einer grundsätzlichen Ungeduld mit mir. Andererseits denke ich: Manche Kolumnisten arbeiten seit Jahren mit derselben Pointe – Linke und Feministen stolpern über ihre eigenen edlen Ansprüche, wovon der Kolumnist jedes Mal aufs Neue total überrascht ist. Bei mir gibt’s halt immer Kürbis und Zwiebeln.



Diese Woche außerdem auch Wurst. Ich empfehle Salsiccia, eine italienische Bratwurst, weil sie etwas interessanter gewürzt ist als die gewöhnliche deutsche Bratwurst. Man könnte auch eine Merguez nehmen, die maghrebinische Lammwurst. Oder eine Chorizo aus Spanien. Oder nehmen Sie in Gottes Namen schnödes Hackfleisch, ich sage es auch keinem weiter.

Wurstbrät aus der Haut befreien, Brät mit der Gabel zerteilen, dann in Mehl wenden und in wenig Olivenöl anbraten. Zwiebeln, in Ringe geschnitten, hinzufügen. Ungefähr 5 Minuten lang dünsten. Dann mit Weißwein ablöschen und klein gewürfelten Kürbis dazugeben. Salzen. Deckel auf die Pfanne setzen und das Ganze ungefähr 25 bis 30 Minuten lang dünsten. Währenddessen Pasta aufsetzen. Wenn sie fast gar ist, mit einem Schaumlöffel vom Topf in die Pfanne transferieren. Eine kleine Kelle von dem Kochwasser hinzufügen. Alles gut vermengen und noch mal erhitzen. Petersilie unterrühren. Auf Teller verteilen und mit Parmesan bestreuen.

Pasta mit Salsiccia und Kürbis

Zutaten für 2 bis 3 Personen: 300 g Salsiccia, 1 TL Mehl, etwas Olivenöl, 2 mittelgroße Zwiebeln, 150 ml Weißwein, 700 g Fleisch vom Hokkaidokürbis, 1 Prise Salz, 250 g kurze Pasta, etwas gehackte Petersilie, etwas Parmesan