Fußballer Über Buchgeschenke

Wir nutzen kurz die Gelegenheit, um Ihnen grob unsere ideale Welt zu skizzieren: Sie bestünde aus Grillfesten unter geschmackvollen Baldachinen, am Wegrand würden Blumen entzückend niesen, eine erhebliche Anzahl Koalas säße in den Führungsetagen von Dax- Unternehmen, und alle Menschen brächten nicht nur endlich den geliehenen Akkuschrauber zurück, sondern führten stets ein Buch bei sich, selbst in unpassenden Situationen. Auch darum sahen wir kürzlich mit großer Freude auf die italienische Profifußballliga. Dort betraten die Spieler mit ihrem Lieblingsbuch den Platz, das sie dann Kindern überreichten, damit diese mehr lesen. Darum zunächst: hach. Nun können wir aus der Ferne allerdings nichts über die literarische Qualität der Bücher sagen. Wir wissen nicht, ob die Stürmer aus Rom und Neapel eine bedenkenswerte Sozialparabel trugen oder die Biografie von Oliver Bierhoff (aus der Epoche des Magischen L’Orealismus) oder eine Landserromanze, in der johlend über flandrische Rübenacker marschiert wird. Das macht schließlich einen Unterschied. Ebenfalls wissen wir nicht, ob der Mailänder Torwart heimlich etwas über seine literarischen Verhältnisse verschenkt hat: Hier, mein Sohn, nimm diese 3800 Seiten Hirtendichtung im Schmuckschuber! Weswegen wir bloß raten können, ob die Kinder alles je lesen werden oder hernach wütend ins Antiquariat gestürmt sind, wo die Bücher seither in Bananenkisten vor sich hin gilben – neben anderen in bester Absicht überreichten Leseempfehlungen, deren persönliche Widmungen Dramen enthalten, die keiner mehr zu Ende erzählt: "Liebe Maria, damit Du weißt, wie ich mich fühle." Oder: "Onkel Nicolo, alles Gute für die Kur." Wegen alldem können wir wiederum nur spekulieren, ob sich nicht inzwischen ein Powermillennial erbarmt hat und jetzt eines der Bücher immerhin als Galanterieware auf Instagram (#books #awwww) zu sehen ist, drapiert neben einem Gin aus einer entlegenen Manufaktur. Ja, so traurig kann der Lebensweg eines aufgedrängten Buchgeschenks sein, es geschieht jeden Tag, nicht nur Italien, mitten unter uns, sodass man wünschen könnte, diese armen gebundenen, klappenbroschierten Wesen würden einfach in Würde daheim im Warmen verstauben und vielleicht hin und wieder vorwurfsvoll mit dem Deckel seufzen und stöhnen, was Bücher in unserer idealen Welt übrigens auch könnten. Davon abgesehen würden sie selbstredend alle gelesen. Aber, das ist die Regel aller genügsamen Utopisten dieser Kolumne: immer schön eins nach dem anderen.