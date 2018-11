Eine NGO ist eine private Hilfsorganisation. Eine NGO, die nicht jeder kennt, heißt "German Toilet Organization", abgekürzt GTO. Diese Gruppe kämpft für das Menschenrecht, ein Klo besuchen zu dürfen, möglichst ein sauberes. In vielen Teilen der Welt ist dies nicht selbstverständlich. Es war zu erwarten, dass, neben den verarmten Staaten in Afrika, früher oder später auch Berlin in den Fokus der GTO geraten würde.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden