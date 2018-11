Deutschland Insolvenzen

Quelle: Statistisches Bundesamt © Laura Edelbacher

Karte: Insolvenzen je 10.000 Unternehmen (2016)



Falls sich die Kandidaten für das Amt des CDU-Vorsitzenden diese Karte ansehen, dürfte einigen von ihnen klar werden: Aus dem unternehmerischen Erfolg in ihren Regionen können sie ihr Selbstbewusstsein nicht schöpfen. Friedrich Merz und Jens Spahn kommen aus Nordrhein-Westfalen, Annegret Kramp-Karrenbauer stammt aus dem Saarland. Die Karte zeigt: Nicht etwa der Osten, sondern Nordrhein-Westfalen ist die Region mit den meisten Insolvenzen, und im Saarland sieht es auch nicht gut aus. Ganz anders dagegen der Süden, vor allem Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen schließt im Dezember die letzte Steinkohlezeche, also fragen sich viele Kumpel: Womit verdiene ich jetzt mein Geld? Soll ich vielleicht eine Kneipe eröffnen? Gastwirtschaften gehen leider besonders häufig pleite – und natürlich kleine und junge Unternehmen. Vielleicht spielt auch die Mentalität eine Rolle, die Fähigkeit, die eigene Geschäftsidee zu überschätzen. "Et hätt noch emmer joot jejange", sagt der Kölner (den eigentlich die vielen Insolvenzen in der Nähe beunruhigen müssten). Ostdeutsche sehen das wahrscheinlich anders.