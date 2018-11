Janoschs Kochbuch Kochen mit Herrn Wondrak

© Janosch

Himmel und Erde

Zutaten für 4 Personen:

1 kg saure Äpfel (vom Baum)

3–4 EL Zucker

1 kg mehligkochende Kartoffeln (aus der Erde)

Salz

150 g Zwiebeln

500 g Blutwürste

1 EL Öl

ca. 125 ml Milch

1 Eigelb

50 g Butter

etwas frisch geriebene Muskatnuss

Butter für die Form

Das Schöne bei "Himmel und Erde" ist, dass man die Zutaten überall finden kann. Man schaut nach oben, da ist ein Baum: klettern, Äpfel greifen, fertig. Man gräbt im Boden, muss einfach so lange im Boden graben, bis man auf Kartoffeln stößt. Kartoffeln sind ja immer im Boden, folglich sind da, wo Boden ist, immer Kartoffeln. Wenn man beides hat, Himmel und Erde also, muss man erst einmal darüber nachdenken. Denn ohne Himmel keine Erde und ohne Erde kein Himmel. Dazwischen wir, gefangen in der Zeit, die ewig ist. Dann wartet man auf die Erkenntnis. So lange jedenfalls, bis jemand anderes gekocht hat.

Die Äpfel schälen, vierteln und jeweils das Kerngehäuse entfernen. Dann mit dem Zucker zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 15 Minuten dünsten. Dabei kein Wasser zugeben. Die Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser etwa 20 Minuten weich garen. Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Die Blutwürste in Scheiben schneiden, im heißen Öl von beiden Seiten anbraten und herausnehmen. Die Blutwurst vorher aus dem Keller von Bauer Prassnik klauen. Die Zwiebeln in dem Bratfett goldgelb braten. Die Kartoffeln abgießen, Milch, Eigelb und Butter dazugeben und alles zu Kartoffelbrei zerstampfen. Mit Muskatnuss und Salz abschmecken. Eine Auflaufform einfetten, Apfelkompott, Kartoffelbrei und Blutwurstscheiben hineinschichten und mit den Zwiebelringen bedecken. Den Auflauf im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 20 Minuten backen.