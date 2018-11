Rehragout mit Aprikosen Wild und süß

Neulich habe ich Waschbärengulasch gegessen – köstlich (vollkommen legal auch, habe ich nachgeguckt). Aber ich will die Zutatenlisten auf dieser Seite ja gern simpel halten, also gibt es Reh. Ich muss vorwegsagen, wenn Sie zu den Menschen gehören, die jetzt schon genervt sind, weil die ersten Tannenzweige in den Bahnhöfen hängen – kochen Sie dieses Rehragout nicht. Es schmeckt ein bisschen wie Adventssingen. Nichts für Minimalisten. Dabei ist es ein Minimalist unter den Rehragouts, denn ich gebe weder Johannisbeergelee noch Schokolade, noch Ingwer dazu. Nur ein paar Nelken sowie Aprikosen und am Ende etwas Orangenschale, sodass die dunkle Soße leicht süß wird.

In einem großen Topf mit schwerem Boden die Butter in dem Öl schmelzen lassen. Fleisch dazugeben und von allen Seiten anbraten. Sellerie schälen und in kleine Würfel schneiden. Möhren putzen und würfeln. Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Fleisch aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Gemüse im verbliebenen Fett anbraten, eventuell etwas Öl hinzugießen. Lorbeer, Pfeffer, Nelke und Salz dazugeben und unter Rühren ungefähr 5 Minuten lang etwas Farbe annehmen lassen. Fleisch wieder beifügen. Mit Rotwein ablöschen, Flüssigkeit verdampfen lassen, dann Wasser dazugießen. Aprikosen klein schneiden und dazugeben. Alles bei geschlossenem Deckel ungefähr 1,5 Stunden lang bei niedriger Temperatur simmern lassen. Ab und zu umrühren; falls notwendig, Wasser nachgießen. Mit Salz abschmecken. Zum Schluss Orange abreiben und die Schale dazugeben (sie muss sehr fein gerieben sein). Kartoffeln sind eine gute Beilage fürs Ragout.

Rehragout mit Aprikosen

Zutaten für 2 bis 3 Personen: 1 EL Butter, etwas neutrales Öl (zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl), 500 g Rehfleisch (aus der Schulter, in mundgerechte Stücke geschnitten), 1 kleine Sellerieknolle (geputzt ca. 150 g), 150 g Möhren, 2 mittelgroße Zwiebeln, 1 Lorbeerblatt, 1 Prise schwarzer Pfeffer, 1 Messerspitze gemahlene Nelke, 1 TL Salz, 200 ml Rotwein, 200 bis 300 ml Wasser, 10 getrocknete Aprikosen, Schale von ½ Bio-Orange